Nach der bitteren 23:26-Niederlage gegen die Los Angeles Rams im Conference Championship Game der NFC will es Drew Brees noch einmal wissen. Seine New Orleans Saints hatten die Partie nach einer unglaublichen Fehlentscheidung um die erste Bowl-Teilnahme seit dem Titelgewinn 2010 gebracht.

Mit dieser Niederlage will sich der 40-jährige Star-Quarterback allerdings nicht verabschieden und kündigte an, ein weiteres Jahr spielen zu wollen. "Ich plane, auch nächstes Jahr wieder hier zu sein und einen neuen Versuch zu starten", kündigte Drew Brees in der der New Orleans Times-Picayune an.

Und nach den Leistungen in der abgelaufenen Saison gehören die New Orleans Saints in der kommenden auch wieder zum Favoritenkreis. 13 von 16 Spiele konnten die Saints in der Regular Season für sich entscheiden und damit neben den Rams die beste Bilanz aller NFL-Klubs aufzuweisen.