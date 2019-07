Super-Bowl-Teilnehmer Los Angeles Rams hat den Vertrag mit Headcoach Sean McVay (33) bis 2023 verlängert. Das gab die Football-Franchise am Freitag bekannt.

McVay hatte die Rams um Quarterback Jared Goff in der vergangenen Saison in das Endspiel der NFL geführt. Anfang Februar unterlag LA aber in Atlanta den New England Patriots mit Star-Quarterback Tom Brady 3:13.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Anzeige

McVay war im Januar 2017 zum Head Coach der Rams ernannt worden und avancierte damit zum jüngsten Cheftrainer in der modernen Ära der NFL.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

In seiner ersten Saison führte McVay die Rams zu einer Bilanz von 11:5 Siegen. In den Playoffs scheiterte LA gleich in der ersten Runde, ehe in der vergangenen Saison nach einer Bilanz von 13:3 beinahe der Durchmarsch zur Vince Lombardi Trophy gelungen wäre.