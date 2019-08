Der sechsmalige Super-Bowl-Sieger Tom Brady wird auch im Alter von 42 Jahren des Footballs noch lange nicht überdrüssig.

Nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien hat sich der Star-Quarterback mit dem amtierenden Champion New England Patriots auf eine Verlängerung seines noch für die kommende Saison gültigen Vertrages um zwei weitere Jahre geeinigt.

Der neue Kontrakt soll Brady, der im September in seine 20. Saison in der NFL geht, insgesamt 70 Millionen Dollar (rund 63 Millionen Euro) für die kommenden drei Spielzeiten einbringen. Am Samstag hatte er seinen 42. Geburtstag gefeiert, am Ende des neuen Vertrages wäre er 44 Jahre alt.

Anzeige

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Der erfolgreichste Spieler der NFL-Historie hatte aber schon oft betont, bis 45 spielen zu wollen. Erst Anfang Februar hatte Brady mit den Patriots durch den Sieg gegen die Los Angeles Rams (13:3) seinen sechsten Triumph im Super Bowl gefeiert.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE