Die NFL befindet sich bereits in der heißen Phase im Kampf um die Playoffs.

In Woche 9 haben die San Francisco 49ers die Chance, ihre bislang makellose Bilanz von 7:0-Siegen auszubauen und der Postseason einen weiteren Schritt näher zu kommen. (SERVICE: Die Tabellen der NFL)

Im Duell der NFC West tritt das Team von Quarterback Jimmy Garoppolo und dem Deutschen Mark Nzeocha bei den Arizona Cardinals an.

Die haben sich zwar zu Beginn der Woche mit Running Back Kenyan Drake von den Miami Dolphins verstärkt, sollten mit einer Bilanz von 3 Siegen, 4 Niederlagen und einem Unentschieden aber schlagbar sein für die 49ers.

Die Green Bay Packers (7:1), in der NFC zusammen mit den New Orleans Saints schärfster Verfolger der Kalifornier, sind in ihrem Duell bei den Los Angeles Chargers ebenfalls großer Favorit.

Patriots müssen bei Ravens ran

Erst in der Nacht von Sonntag auf Montag (MEZ) sind die New England Patriots gefordert. Der Top-Favorit um Quarterback-Superstar Tom Brady versucht seine makellose Bilanz von 8:0 bei den Baltimore Ravens weiter auszubauen.

Die Ravens dürften sich allerdings als sehr harte Nuss erweisen, führen sie doch die AFC Norht mit 5:2-Siegen an.

So können Sie die NFL live verfolgen:

TV: Pro7 Maxx

LIVESTREAM: DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de

Alle Spiele von Woche 9 im Überblick:

Freitag, 1. November

Arizona Cardinals - San Francisco 49ers (1.20 Uhr)

Sonntag, 3. November

Jacksonville Jaguars - Houston Texans (15.30 Uhr)

Philadelphia Eagles - Chicago Bears

Pittsburgh Steelers - Indianapolis Colts

Miami Dolphins - New York Jets

Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings

Carolina Panthers - Tennessee Titans

Buffalo Bills - Washington Redskins (alle 19 Uhr)

Seattle Seahawks - Tampa Bay Buccaneers

Oakland Raiders - Detroit Lions (beide 22.05 Uhr)

Los Angeles Chargers - Green Bay Packers

Denver Broncos - Cleveland Browns (beide 22.25 Uhr)

Montag, 4. November

Baltimore Ravens - New England Patriots (2.20 Uhr)

Dienstag, 5. November

New York Giants - Dallas Cowboys (2.15 Uhr)