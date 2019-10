Die New England Patriots haben ihre weiße Weste auch in Week 6 behalten.

Der NFL-Champion setzte sich im Thursday Night Game letztendlich klar mit 35:14 gegen die New York Giants durch.

Es ist das erste Mal seit 2015, dass die Patriots mit sechs Siegen in den ersten sechs Partien in die Saison gestartet sind.

Brady zementiert Legenden-Status

NFL-Superstar Tom Brady zementierte dabei weiter seinen Legenden-Status. Der Star-Quarterback brachte 31 von 41 Pässe für 334 Yards an den Mann, wenngleich er sich eine Interception leistete.

Bemerkenswert: Mit seinen zwei Rushing Touchdowns im Spiel überholte er Peyton Manning und liegt bei den Passing Yards nun auf Platz zwei in der ewigen Bestenliste. Nur Drew Brees ist noch knapp 3000 Yards vor ihm.

Brady, dem in der gesamten vergangenen Saison nur zwei Rushing Touchdowns gelungen waren, wurde zudem mit 42 Jahren und 68 Tagen zum ältesten Spieler in der NFL-Geschichte, dem mehr als einer in einem Spiel gelungen ist.

Giants-Rookie James mit drei Interceptions

Sein Gegenüber, Giants-Rookie Daniel James, leistete sich hingegen gleich drei Interceptions und konnte nur 15 von 31 Pässe für 161 Yards an den Mann bringen. Damit befindet er sich aber in bester Gesellschaft, denn New England hat 19 Spiele in Folge gegen einen Quarterback, der sein erstes oder zweites Jahr absolviert, gewonnen.

Zudem traten die Giants stark ersatzgeschwächt an, so fehlten unter anderem die Offense Stars Saquon Barkley, Evan Engram, Sterling Shepard und Wanye Gallmann.

Dennoch schaffte es das Team mit vereinten Kräften die Partie lange Zeit offen zu gestalten. So lag New York gut acht Minuten vor Schluss nur mit 14:21 zurück, ehe sich die Klasse der Patriots doch durchsetzte.

Sorgen bei Patriots: Gordon verletzt sich

Auch die Patriots musste auf Running Back Rex Burkhead verzichten und auch Receiver Philipp Dorsett fehlte wegen einer Fußverletzung.

Während der Partie gab es dann noch eine Schrecksekunde: Receiver Josh Gordon verletzte sich bei einem Tackle-Versuch am linken Knie und konnte nur humpelnd und mit Hilfe der Betreuer den Platz verlassen.

Die Patriots führen mit ihrer makellosen Bilanz souverän die AFC East an, die Giants liegen nach der vierten Niederlage im sechsten Spiel nur vor den noch sieglosen Washington Redskins auf Rang drei der NFC East.