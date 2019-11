In der Regular Season der NFL geht es in die heiße Phase! Im Kampf um die begehrten Playoff-Plätze stehen nur noch sechs Spieltage an.

Der Auftakt in Woche 12 machen die Houston Texans im Division-Duell (AFC South) gegen die Indianapolis Colts.

Das Team von Star-Quarterback Deshaun Watson hofft dabei, mit einem Sieg erstens die Mega-Pleite bei den Baltimore Ravens (7:41-Niederlage) vergessen zu machen und zweitens in der Tabelle am stärksten Division-Konkurrenten vorbeizuziehen.

Kracher zwischen 49ers und Packers

Nach ihrer Bye Week nehmen die Seattle Seahawks und die Green Bay Packers den Ligabetrieb wieder auf. Vor allem Letztere haben mit dem Gastspiel bei den San Francisco 49ers (neun Siege bei erst einer Niederlage) ein schweres Unterfangen.

Champion New England um Star-Quarterback Tom Brady empfängt am späten Samstagabend nach den Philadelphia Eagles mit den Dallas Cowboys den nächsten Gegner aus der NFC East.

Die noch immer sieglosen Cincinnati Bengals starten im Division-Duell (AFC North) gegen die Pittsburgh Steelers ihren elften Versuch, den ersten Saisonsieg einzufahren.

So können Sie die NFL LIVE verfolgen:

TV: Pro7 Maxx

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de

Alle Spiele der Woche 12 im Überblick:

Freitag, 22. November:

Houston Texans - Indianapolis Colts (2.20 Uhr)

Sonntag, 24. November:

Atlanta Falcons - Tampa Bay Buccaneers (19 Uhr)

Buffalo Bills - Denver Broncos (19 Uhr)

Chicago Bears - New York Giants (19 Uhr)

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers (19 Uhr)

Cleveland Browns - Miami Dolphins (19 Uhr)

New Orleans Saints - Carolina Panthers (19 Uhr)

New York Jets - Oakland Raiders (19 Uhr)

Philadelphia Eagles - Seattle Seahawks (19 Uhr)

Washington Redskins - Detroit Lions (19 Uhr)

Tennessee Titans - Jacksonville Jaguars (22.05 Uhr)

New England Patriots - Dallas Cowboys (22.25 Uhr)

Montag, 25. November:

San Francisco 49ers - Green Bay Packers (2.20 Uhr)

Dienstag, 26. November:

Los Angeles Rams - Baltimore Ravens (2.15 Uhr)