Im letzten Spiel der Woche 14 haben die Philadelphia Eagles zuhause gegen die New York Giants dank eines Mega-Comebacks mit 23:17 gewonnen. Nachdem die Gäste lange Zeit geführt haben, konnte Philadelphia mit einem Touchdown in der Overtime das Spiel noch drehen.

Eine Punktefeuerwerk war das Spiel zwischen den Eagles und Giants über weite Strecken der Partie nicht - dafür aber zum Ende hin extrem knapp. Im ersten Viertels führten die Giants gerade einmal mit 6:0. (Tabelle der NFL)

Auch im zweiten Viertel kam von den Gastgebern wenig und die Giants konnten ihre Führung dank eines perfekten Touchdown-Pass von Quarterback Eli Manning, der sein Comeback feierte, weiter ausbauen. Dennoch fehlte dem Spiel weiter die Spannung.

Giants verspielen 14-Punkte-Führung

Bis zum Ende des zweiten Viertels gelang den Eagles zwar ein 34-Yard-Field-Goal durch Jake Elliott, dieses war allerdings zu wenig, um im eignen Stadion die Oberhand zurückzugewinnen. Und die Giants antworteten mit einem Kick und einem weiteren Touchdown nach einem 55-Yards-Touchdown-Pass von Manning auf Slayton zum 17:3.

Fehler der Gastgeber ließen die Giants auf den langersehnten Sieg hoffen, doch dann schlug die Zeit der Eagles. Zunächst konnten Boston Scott mit einem Touchdown und Kicker Jake Elliott mit dem verwandelten Extrapunkt auf 10:17 verkürzen, ehe ein weiterer Touchdown der Eagles in den letzten zwei Minuten die Overtime bedeutete und eine Chance für die Eagles das Spiel noch einmal zu drehen.

Und tatsächlich konnten die Gastgeber am Ende einen Comeback-Sieg im eigenen Stadion feiern. Ein kurzer Touchdown-Pass von Eagles-Quarterback Carson Wentz auf Tight End Ertz entschied das Spiel und ließ die Eagles-Anhänger feiern.

Eagles weiter voll im Playoff-Rennen

Die Giants bilden auch in der 14. Woche das Schlusslicht in der NFC East. Bereits in der letzten Woche kassierte das Team von Headcoach Pat Shurmur eine deutliche Niederlage gegen die Packers und musste sich somit aus dem Playoff-Rennen verabschieden.

Die Eagles konnten mit ihrem Comeback-Sieg mit den Cowboys in der NFC East gleichziehen und haben jetzt die Chance Sieger der Divison zu werden. (Spielplan der NFL)

Alle Spiele im Überblick:

Freitag, 6. Dezember

Chicago Bears - Dallas Cowboys 31:24

Sonntag, 8. Dezember

Atlanta Falcons - Carolina Panthers 40:20

Tampa Bay Buccaneers - Indianapolis Colts 38:35

New York Jets - Miami Dolphins 22:21

New Orleans Saints - San Francisco 49ers 46:48

Minnesota Vikings - Detroit Lions 20:7

Houston Texans - Denver Broncos 24:38

Buffalo Bills - Baltimore Ravens 17:24

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals 27:19

Green Bay Packers - Washington Redskins 20:15

Jacksonville Jaguars - Los Angeles Chargers 10:45

New England Patriots - Kansas City Chiefs 16:23

Oakland Raiders - Tennessee Titans 21:42

Arizona Cardinals - Pittsburgh Steelers 17:23

Montag, 09. Dezember

Los Angeles Rams - Seattle Seahawks 28:12

Dienstag, 10. Dezember

Philadelphia Eagles - New York Giants 23:17