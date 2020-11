Der ehemalige NFL-Profi Marshawn "Beastmode" Lynch hat seine soziale Ader bewiesen und in Halawa im US-Bundesstaat Hawaii kostenlose Thanksgiving-Truthähne verteilt.

Mit Hilfe von Lynchs Fam 1st Family Foundation wurden so rund 200 Truthähne ausgegeben. Unterstützung erhielt der frühere Runningback der Seattle Seahawks vom ehemaligen Football-Star Chad Owens.

"Wir haben eine Menge Unterstützung erhalten. Gerade in dieser Zeit geht viel Negatives vor sich. Die Menschen wollen mehr Positivität, die Menschen brauchen mehr Positivität", sagte Owens gegenüber News Now und fügte hinzu: "Er (Marshawn; Anm. d. Red.) will definitiv helfen, diese Gemeinde zu unterstützen. Und er ist nicht einmal von hier. Ich weiß, dass er zu manchen Zeiten im Jahr hier wohnt und er liebt es hier. Er liebt die Menschen und allein schon aus diesem Grund unterstütze ich ihn."

Anzeige

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Lynch, der regelmäßig bei Lebensmittelspendenaktionen in seiner Heimatstadt Oakland (Kalifornien) hilft, spielte in seiner langen Karriere für zahlreiche Mannschaften, darunter die Seattle Seahawks, die Oakland Raiders und die Buffalo Bills.

Der 34-Jährige war vor allem für seine exzentrische Art bekannt. Er absolvierte insgesamt 149 Spiele in der NFL und erzielte 10.413 Running Yards sowie 85 Rushing Touchdowns.