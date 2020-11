Der kanadische R&B-Superstar "The Weeknd" wird Headliner der Halbzeitshow beim 55. Super Bowl der NFL. Wie die Liga am Donnerstag bekannt gab, wird der in Toronto geborene Künstler am 7. Februar im Raymond James Stadium von Tampa auftreten und damit vor Hunderten Millionen Fans am Fernseher spielen. Im Februar dieses Jahres hatten in Miami Jennifer Lopez und Shakira performt.

"Wir sind alle damit aufgewachsen, dass die größten Acts der Welt beim Super Bowl spielen. Ich fühle mich geehrt und bin voller Euphorie, dass ich auf dieser legendären Bühne diesmal im Mittelpunkt stehe", sagte "The Weeknd", mit bürgerlichem Namen Abel Makkonen Tesfaye (30).

Sein Hit "Blinding Lights" war auch in Deutschland eines der erfolgreichsten Lieder des Jahres 2020. Die Halbzeitshow wird von Roc Nation produziert, dem Plattenlabel von Jay-Z.

Der Super Bowl gilt als größtes Eintages-Sportevent der Welt. Auf der Showeinlage in der Halbzeit liegt bei so manchem Zuschauer der größere Fokus als auf dem sportlichen Geschehen. Firmen zahlen irre Beträge für Werbespots bei der Übertragung des Finals der NFL-Saison.

"The Weeknd" reiht sich damit ein in eine Liste von Namen wie Britney Spears, U2, Janet Jackson, den Rolling Stones oder Madonna, die in den vergangenen Jahren Auftritte in den NFL-Stadien hatten.

