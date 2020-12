Nichts war es für Ben Roethlisberger und dem vorzeitigen Division-Titel seiner Franchise in der AFC: Der Star-Quarterback und die Pittsburgh Steelers haben im Monday Night Game der NFL gegen die Cincinnati Bengals eine 17:27 (0:3, 0:14, 10:0, 7:10-Pleite) hinnehmen müssen. (Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Vor allem Roethlisberger erlebte dabei einen Auftritt zum Vergessen - nicht nur, weil er von seiner Offensive Line wenig Unterstützung erfuhr.

Auch "Big Ben" blieb vieles schuldig, warf unter anderem eine Interception, übersah auch sonst immer wieder offene Receiver.

Anzeige

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Ein Stück weit musste der 38-Jährige am Ende auch die Verletzung von Eric Ebron auf seine Kappe nehmen, zumal der QB zuvor einen so genannten "Hospital Pass"produzierte, sprich: einen Pass in Coverage, anstatt den Ball an einen weiter vorn völlig offenen Teamkollegen zu adressieren.

Roethlisberger schwach bei Steelers

Da war es auch nur ein schwacher Trost, dass Roehtlisberger am Ende als nunmehr siebter NFL-Spieler die Marke von 60.000 Passing Yards durchbrach.

Schwerer wog die Chancenlosigkeit über die gesamte Partie: Schon der Pausenrückstand von 17 Punkten war der höchste Rückstand der Steelers in dieser Saison.

Dass die Defense der Bengals bis zur Halbzeit fast nichts zuließ, war nicht zuletzt das Verdienst von Carl Lawson, der bei einem Sack und sechs QB-Hits neben Roethlisberger auch Left Tackle Alejandro Villanueva nie zur Entfaltung kommen ließ.

Als Defensive End auf der anderen Seite glänzte zudem Sam Hubbard.

Lawson und Hubbard top in Bengals Defense

Zwar fand Roethlisberger nach seiner Interception zu Mackensie Alexander ab dem dritten Viertel ein wenig besser in die Gänge, fand Wide Receiver Diontae Johnson für einen 23-Yard-Touchdown-Pass. Auch ein 25-Yard-Field-Goal durch Kicker Chris Boswell ließ das auf 10:17 verkürzende Pittsburgh wieder hoffen.

Doch letztlich blieb alles Bemühen ein Strohfeuer bei den Steelers.