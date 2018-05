Die Vegas Golden Knights haben ihre märchenhafte Erfolgsserie fortgesetzt und sind mit einem Sieg in die NHL Finals um den Stanley Cup gestartet.

Gegen die Washington Capitals siegte das erst zu Saisonbeginn neu in die Liga gekommene Team aus der Glücksspielmetropole mit 6:4 und liegt in der Best-of-seven-Serie nun mit 1:0 in Front.

Zum Matchwinner für die Knights wurde Flügelstürmer Tomas Nosek. In einem über lange Zeit engen Match sorgt der Tscheche mit seinen beiden Toren im letzten Drittel für die Entscheidung.

