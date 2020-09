Das kommt einem sportlichen wie historischen Ritterschlag gleich: Leon Draisaitl ist als erster Deutscher zum wertvollsten Spieler der NHL-Hauptrunde erklärt worden und hat damit Geschichte geschrieben.

Wie die National Hockey League am Rande der Finalserie um den Stanley Cup bekanntgab, erhält der Kölner in Diensten der Edmonton Oilers in der stärksten Eishockey-Liga der Welt die Auszeichnung zum MVP in Form der Hart-Memorial-Trophy.

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Anzeige

Damit ist Draisaitl nach dem früheren Basketball-Superstar Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) erst der zweite Profi-Sportler aus Deutschland, dem in einer der großen US-Sport-Ligen diese Ehre zuteil wird. "Dirkules" war in der Saison 2006/2007 in der NBA als "Most Valuable Player" ausgezeichnet worden.

"Ich bin sehr geehrt. Das ist eine große Ehre", sagte Draisaitl während der Übertragung im TV-Sender NBCSN. Er hoffe, dass er durch die MVP-Auszeichnung, die auf einem Journalisten-Votum basiert, Kinder in Deutschland zum Eishockeyspielen inspiriere.

Was für den 24 Jahre alten die Entscheidung von historischer Tragweite noch bemerkenswerter macht: Zum herausragenden Spieler der Saison wählten ihn obendrein seine NHL-Kollegen. Von der Spielergewerkschaft NHLPA wurde Draisaitl - ebenfalls als erster deutscher Sportler - mit dem Ted-Lindsay-Award ausgezeichnet.

"Es ist etwas Besonderes, diese Anerkennung von den Kollegen zu bekommen, gegen die du das ganze Jahr spielst", sagte Draisaitl gerührt.