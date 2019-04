Die Playoffs in der Volleyball-Bundesliga der Frauen spitzen sich immer mehr zu und das Finale ist nicht mehr weit. SPORT1 überträgt das dritte Spiel zwischem dem SSC Palmberg Schwerin und SC Potsdam live. (Volleyball, Playoffs-Halbfinale, Spiel 3: SSC Palmberg Schwerin - SC Potsdam, ab 17.25 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Schafft Schwerin den Durchmarsch?

Bisher spielt der SSC Palmberg Schwerin eine starke Saison. In der Hauptrunde musste man sich nur knapp der Allianz MTV Stuttgart geschlagen geben und im Playoffs-Viertelfinale ist man deutlich mit 2:0 gegen den USC Münster in das Halbfinale marschiert. Dort führt man in der "Best-of-Five"-Serie gegen den SC Potsdam nun ebenfalls mit 2:0 und steht kurz vor dem Sprung ins Finale.

In der Hauptrunde konnten die Schwerinerinnen bereits beide Spiele glatt in drei Sätzen für sich entscheiden. In den bisherigen beiden Playoffs-Partien zeigte sich Potsdam allerdings stark verbessert. Speziell im ersten Spiel hatten sie die Titelverteidigerinnen am Rande der Niederlage.

Im Pokalhalbfinale sind die beiden Teams auch schon aufeinandergetroffen. Dort hatte ebenfalls Schwerin das bessere Ende für sich, musste allerdings auch hier über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen.

Damit geht der Meister zwar auch im dritten Spiel als Favorit ans Netz, aber Potsdam wird alles dafür geben, in dieser Saison endlich den ersten Sieg zu feiern und die Serie zu verlängern.

SPORT1 begleitet die Halbfinals umfangreich und wird – je nach Länge der einzelnen-Serien – bis zu acht Partien live zeigen.