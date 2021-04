Der Norweger Tore Aleksandersen trainiert auch in der kommenden Saison die Volleyball-Frauen von Allianz MTV Stuttgart. Der 53-Jährige war während der Saison installiert worden und hatte den Titelträger von 2019 in die Finalspiele um die deutsche Meisterschaft geführt, in denen Stuttgart ab Samstag auf den Dresdner SC triff.