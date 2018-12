Nach dem enttäuschen Weltcup-Auftakt in Single-Mixed- und Mixed-Staffel sind die deutschen Biathleten und Biathletinnen bei den ersten Einzel-Wettbewerben in Pokljuka heiß auf Wiedergutmachung. (Biathlon-Auftakt: Einzel der Männer ab 14.15 Uhr im LIVETICKER)

Auf seine zwei besten Skijäger Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer muss Bundestrainer Mark Kirchner dabei jedoch erneut verzichten.

Während sich Dahlmeier noch im Aufbautraining befindet und womöglich erst 2019 in den Weltcup zurückkehrt, lässt Peiffer aus privaten Gründen nach der Mixed-Staffel auch das erste Einzelrennen der Saison aus. Beim Sprint am Freitag soll Peiffer wieder dabei sein.

Schempp will wieder angreifen

Aber auch so sind einige deutsche Athleten am Start, denen Podestplätze an diesem Wochenende durchaus zuzutrauen sind. (SERVICE: Biathlon-Weltcup 2018/19 Termine, TV und Favoriten)

Bei den Herren ruht die Hoffnung ohne Peiffer vor allem auf Simon Schempp, Erik Lesser und Benedikt Doll. Speziell Schempp will nach der mäßigen vergangenen Saison in diesem Jahr wieder voll angreifen und zurückschlagen.

Die großen Favoriten bei den Herren werden aber voraussichtlich in jedem Saisonrennen Martin Fourcade und Johannes Thingnes Boe heißen.

Der Franzose strebt seinen achten Gesamtweltcupsieg in Folge an. In der Saison 2017/2018 hat der Norweger Boe aber gezeigt, dass er in der Lage ist, Fourcade vom Thron zu stoßen.

Herrmann als große Hoffnungsträgerin

Bei den deutschen Damen ist Ex-Langläuferin Denise Herrmann die große Hoffnungsträgerin. Herrmann hatte in vergangenen Saison beim Auftakt-Wochenende in Östersund gleich zwei Siege einfahren können – damals fehlte Dahlmeier ebenfalls.

Mit dem Einzel-Wettkampf wartet am Donnerstag zunächst aber der schwierigste Wettkampf für sie, da ein Fehlschuss mit einer Strafminute und nicht einer Strafrunde geahndet wird. Für die am Schießstand noch nicht sehr konstante Herrmann ist das oft ein zu großes Handicap.

Mit Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Franziska Hildebrand sind aber zudem drei weitere Frauen im Einsatz, denen eine Podestplatzierung zuzutrauen ist.

Alle Wettkämpfe in Pokljuka:

05.12.2018 Einzel, Herren, 14.15 Uhr

06.12.2018 Einzel, Damen, 14.15 Uhr

07.12.2018 Sprint, Herren, 14.15 Uhr

08.12.2018 Sprint, Damen, 14.15 Uhr

09.12.2018 Verfolgung, Herren, 11.45 Uhr

09.12.2018 Verfolgung, Damen, 14.45 Uhr

