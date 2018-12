Biathlon, Massenstart in Nove Mesto LIVE im TV, Stream, Ticker

Die deutschen Biathleten verabschieden sich am Sonntag mit den ersten Massenstarts der Saison die kurze Pause, in der sie Kraft für die stimmungsvollen Heimspiele tanken wollen. Die ersten Weltcups im neuen Jahr finden traditionell in Oberhof (ab 10. Januar) und Ruhpolding (ab 16. Januar) statt.

Der Massenstart der Frauen beginnt um 14.30 Uhr, (Biathlon: Massenstart der Frauen ab 14.30 Uhr im LIVETICKER), die Männer starten bereits um 11.45 Uhr (Biathlon: Massenstart der Männer ab 11.45 Uhr im LIVETICKER)

Laura Dahlmeier verzichtet beim Weltcup in Nove Mesto/Tschechien auf den Massenstart. "Mit fehlen zurück zu 100 Prozent doch noch ein paar Trainingseinheiten, sodass ich mich heute schone und nicht antreten werde", schrieb die 25-Jährige am Sonntag bei Facebook und fügte an: "Insgesamt ist es unglaublich gut gelaufen, sogar besser als gedacht."

Dahlmeier war am Freitag in ihrem ersten Saisonrennen nach langer Krankheitspause auf den zweiten Rang gesprintet, einen Tag später belegte sie in der Verfolgung über 10 km den fünften Platz.

Zuvor hatten die deutschen Männer einen katastrophalen Tag vor allem am Schießstand erwischt. Nach dem Sprint waren die Ausgangssituationen für die fünf DSV-Athleten um Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer und Sprint-Weltmeister Benedikt Doll ohnehin schon sehr schlecht, insgesamt 28 Fehler raubten die geringen Chancen auf ein Top-Resultat dann komplettt.

Das Biathlon-Programm in Nove Mesto:

Sonntag, 23.12.:

Massenstart der Männer ab 11.45 Uhr im LIVETICKER

Massenstart der Frauen ab 14.30 Uhr im LIVETICKER

Das deutsche Biathlon-Aufgebot für Nove Mesto:

Männer: Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Simon Schempp, Johannes Kühn, Philipp Horn, Roman Rees

Frauen: Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Karolin Horchler, Franziska Preuß, Vanessa Hinz

So können Sie Biathlon aus Nove Mesto LIVE verfolgen:

TV: ARD

Stream: Sportschau.de

Ticker: SPORT1.de