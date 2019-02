Einmal noch 7,5 bzw. zehn Kilometer durch den Gefrierschrank laufen und dann ist es auch schon geschafft.

Für die Biathlon-Damen und Herren heißt es am Sonntag noch einmal auf die Zähne beißen, ehe sie die arktische Kälte Kanadas endlich hinter sich lassen können.

Aufgrund der eisigen Temperaturen wurde der ursprünglich einmal als Massenstart angesetzte Wettkampf bereits nicht nur zum kürzeren Sprint umfunktioniert, sondern dann auch von Samstag auf Sonntag verlegt. (Biathlon in Canmore: Sprint der Herren und Damen ab 20.20 bzw. 22.45 Uhr im LIVETICKER)

Eine gute Entscheidung, denn am Samstagabend wurden Temperaturen von unter minus 25 Grad erwartet. Die Grenze liegt laut Regelwerk aber bei unter minus 20 Grad.

Grenzwertige Bedingungen in Staffeln

Schon in den Staffeln waren die extremen Bedingungen nur schwer zumutbar gewesen. Nicht wenige Sportler hatten sogar eine Absage befürwortet.

"Ich fand es wirklich brutal kalt. Ich habe das ganze Rennen eigentlich meinen linken Daumen nicht gefühlt", sagte Roman Rees: "Es ist von der Temperatur an der Grenze. Viel kälter hätte es nicht sein dürfen."

Bei Vanessa Hinz flossen nach ihrem Rennen sogar Tränen ob der Strapazen in der Kälte. "Es ist sehr an der Grenze, bis dahin, dass man es hätte absagen müssen, weil es arschkalt ist", sagte sie.

Letzter Wettkampf vor WM für Dahlmeier

Trotz der Kälte lief es bei den deutschen Damen allerdings exzellent. Das Quartett um Laura Dahlmeier gewann die Staffel vor Norwegen und Frankreich.

Für Dahlmeier wird der Sprint der letzte Wettkampf vor der WM in Östersund (7. bis 17. März) sein, da sie kommenden Woche in Soldier Hollow nicht antritt. Ex-Langläuferin Denise Herrmann hofft darauf, ihre starke Staffel-Leistung endlich auch einmal in ihrer Lieblings-Disziplin Sprint zeigen zu können.

Bei den Herren geht es wahrscheinlich erneut nur darum, wer hinter Überflieger Johannes Thingnes Boe den zweiten Platz belegt. Arnd Peiffer, der beste Deutsche im Gesamtweltcup, wird es nicht sein, da er krankheitsbedingt vorzeitig abreisen musste.

