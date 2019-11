Die deutsche Mixed-Staffel hat zum Start in die Weltcup-Saison der Biathleten das Podest deutlich verpasst.

Karolin Horchler, Denise Herrmann , Benedikt Doll und Simon Schempp, der den angeschlagenen Arnd Peiffer ersetzte, mussten sich im schwedischen Östersund mit dem siebten Platz zufrieden geben.

Der Sieg ging an Italien.

Das DSV-Team leistete sich eine Strafrunde und 14 Nachlader und lag 2:20,9 Minuten hinter Italien. "Da haben wir zu viele Nachlader und Strafrunden gebraucht, das war zu viel. Aber an sich war der Tag nicht so schlecht. Franzi und Erik haben einen guten Job gemacht", sagte Bundestrainer Mark Kirchner in der ARD.

Die Italiener (0+9) gewannen in 1:05:04,0 Stunden vor Norwegen mit Überflieger Johannes Thingnes Bö (0+15/4,1 Sekunden zurück) und Schweden (0+11/59,9).

Zuvor hatten Franziska Preuß (Haag) und Erik Lesser (Frankenhain) in der Single-Mixed-Staffel Platz zwei hinter Schweden belegt.