vergrößernverkleinern Denise Herrmann und die deutschen Athletinnen können mit der Spitze nicht mithalten © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die deutschen Biathletinnen verabschieden sich mit einer schwachen Leistung in die WM-Vorbereitung. Denise Herrmann und Co. kommen nicht in die Top 10.