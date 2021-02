Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist mit Verspätung in ihre 20. Einzelstrecken-WM gestartet. Die 48-Jährige, die am Donnerstag wegen Rückenproblemen auf einen Einsatz über 3000 m verzichtet hatte, lief am Freitag in niederländischen Heerenveen in der Teamverfolgung auf den achten und letzten Platz.

Das Trio aus Pechstein, Inline-Spezialistin Mareike Thum und Josephine Heimerl war in 3:17,103 Minuten allerdings über 20 Sekunden langsamer als das siegreiche Team aus den Niederlanden (2:55,795).

Pechstein hatte auch am Freitag noch mit ihrer Blessur zu kämpfen. Sie übernahm nach der ersten Runde für zweieinhalb Runden die Führung, fiel im Anschluss allerdings zurück. Über Pechsteins Start war kurzfristig entschieden worden. Die Option, Ersatzläuferin Anna Ostlender ins Rennen zu schicken, wurde verworfen.

"Wir haben extrem lange gezögert und überlegt, was wir machen", sagte Bundestrainer Helge Jasch dem SID: "Ich finde es toll und mutig, dass Claudia Verantwortung übernommen und sich der Sache gestellt hat. Es ist nicht die Zeit, die wir können und die wir im Weltcup gezeigt haben."

Pechstein war schon bei der Premiere des Wettbewerbs im Jahr 1996 dabeigewesen. Seither gewann die Berlinerin beim Saisonhöhepunkt in nicht-olympischen Jahren 30 Medaillen.