Skispringerin Katharina Althaus ist beim Saisonstart in Lillehammer am Podest vorbeigeflogen.

Die Olympiazweite landete am Sonntag wie schon 24 Stunden zuvor als beste Deutsche auf Rang sechs. Nicht zu stoppen war die norwegische Weltmeisterin Maren Lundby, die bei ihrem Heimspiel einen Doppelsieg feierte.

"Ich kann ganz zufrieden sein, auch wenn ich natürlich nach oben schiele. Bei mir sind es noch Kleinigkeiten, an denen ich arbeiten will. Aber es ist nichts Dramatisches", sagte Althaus im ZDF. Zum Podest fehlten der 23-Jährigen am Sonntag nach Sprüngen auf 123,5 und 114,5 m allerdings umgerechnet fast 13 Meter.

Seyfarth enttäuscht

Mixed-Weltmeisterin Juliane Seyfarth, die ein Jahr zuvor an gleicher Stelle den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert hatte, kam nicht über die Plätze 15 und 21 hinaus. Agnes Reisch verbuchte am Sonntag als 13. dagegen das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere. Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt fällt nach einem im Juli erlittenen Kreuzbandriss für die gesamte Saison aus.

Lundby war derweil eine Klasse für sich: Am Samstag gewann sie deutlich vor den Österreicherinnen Eva Pinkelnig und Chiara Hölzl, am Sonntag landeten Hölzl und die Japanerin Sara Takanashi klar hinter ihr auf dem Podest.