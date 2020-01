Skispringer Karl Geiger ist in der Qualifikation für das letzte Springen der Vierschanzentournee nicht über den 16. Rang hinausgekommen. (Vierschanzentournee: Springen in Bischofshofen, Montag ab 17.15 Uhr im LIVETICKER)

Einen Tag nach dem Dämpfer vom Bergisel flog der Dritte der Gesamtwertung in Bischofshofen auf 128,0 m und war der schwächste Springer des Quartetts, das sich noch Hoffnungen auf den Gesamtsieg macht. Platz eins holte sich der Österreicher Stefan Kraft.

"Das war nicht so der Hit", sagte Geiger in der ARD: "Aber das war zum warm werden."

Im Wettkampf trifft der DSV-Adler nun auf den viermaligen Olympiasieger Simon Ammann aus der Schweiz.

Kubacki und Lindvik straucheln ebenfalls

Der Gesamtführende Dawid Kubacki mit Platz 13 und der Zweite Marius Lindvik als Neunter erwischten allerdings ebenfalls nicht ihren besten Tag. Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi machte mit Rang sechs den besten Eindruck der vier Favoriten auf den Gesamtsieg.

Geiger hatte einen Tag nach dem enttäuschenden achten Rang in Innsbruck zunächst Probleme mit der Umstellung auf die neue Schanze, im Training belegte er die Ränge 18 und 11. In der Qualifikation lief es dann nicht besser.

Bester DSV-Adler war Constantin Schmid als Vierter unmittelbar vor Stephan Leyhe. Insgesamt erreichten fünf DSV-Adler den Wettkampf der besten 50: Weltmeister Markus Eisenbichler wurde Zwölfter, Pius Paschke folgte auf dem 18. Rang. Moritz Baer trat kurz vor der Qualifikation erkrankt die Heimreise an.

Geiger knapp hinter Kubacki und Lindvik

Nach drei Springen liegt Geiger in der Gesamtwertung hinter dem Polen Kubacki (830,7 Punkte) und dem Norweger Lindvik (821,6), der zuletzt in Garmisch und Innsbruck gewonnen hatte, mit 817,4 Punkten auf Platz drei.

In Lauerstellung befindet sich auch der japanische Titelverteidiger Kobayashi mit 817,0 Zählern, der sich in Innsbruck mit Rang 14 begnügen hatte müssen und vom ersten auf den vierten Rang zurückgefallen war. (SERVICE: Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2020)

Wintersport im TV: SPORT1 hat alle Veranstaltungen und Sendezeiten im Überblick

Hinter dem Spitzenquartett klafft bereits eine große Lücke. Auf Platz fünf liegt Stefan Kraft mit 798,6 Punkten, gefolgt von Stephan Leyhe (779,8), der in Innsbruck als Fünfter überzeugte und am Qualitag in Bischofshofen seinen 28. Geburtstag feierte.

Die K.o.-Duelle der deutsche Skispringer:

Constantin Schmid (Oberaudorf/4.) - Stefan Hula (Polen/47.)

Stephan Leyhe (Willingen/5.) - Taku Takeuchi (Japan/46.)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/12.) - Antti Aalto (Finnland/39.)

Karl Geiger (Oberstdorf/16.) - Simon Ammann (Schweiz/35.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/18.) - Gregor Deschwanden (Schweiz/33.)



Weitere Duelle u.a.:

Ryoyu Kobayashi (Japan/6.) - Stefan Huber (Österreich/45.)

Marius Lindvik (Norwegen/9.) - Sondre Ringen (Norwegen/42.)

Dawid Kubacki (Polen/13.) - Cene Prevc (Slowenien/38.)