Das deutsche Skiflug-Team um den frischgebackenen Einzel-Weltmeister Karl Geiger greift zum Abschluss der WM im slowenischen Planica nach Gold im Mannschaftsfliegen.

Nach dem ersten Durchgang liegen die DSV-Adler mit 874,0 Punkten vor Favorit Norwegen (862,9) in Führung. Umgerechnet beträgt der Vorsprung rund neun Meter. Polen (817,6) auf Platz drei liegt schon weit zurück (Skiflug-WM: Das Teamspringen in Planica JETZT LIVE im TICKER).

Ein potenzieller Meilenstein auf dem Weg zum Titel: Bundestrainer Stefan Horngacher entschied sich vor dem Sprung von Karl Geiger, wegen günstiger Windverhältnisse den Anlauf zu verkürzen und auf die damit verbundenen Bonuspunkte zu spekulieren - was sich auszahlte: Geiger sprang trotzdem überragende 238,0 m und baute auch dank guter Haltungsnoten die deutsche Führung im Duell mit Norwegens Vizeweltmeister Halvor Egner Granerud (235,0) aus.

Anzeige

"Ich hab gesehen, dass der Wind ein bisschen besser geworden ist und hatte eigentlich Angst, dass der norwegische Trainer für seinen letzten Springer auf den Button drückt", sagte Horngacher im ZDF: "Dann hätte er acht Punkte Vorsprung gehabt. Das wollte ich verhindern und hab voll auf Karl gesetzt. Der ist voll drauf, ich wusste, dem macht das nichts aus eine Luke tiefer und es war die richtige Entscheidung."

Der Einzel-Dritte Markus Eisenbichler mit starken 230,0 m sowie die überzeugenden WM-Debütanten Pius Paschke (220,0 m) und Constantin Schmid (220,5 m) hatten dem deutschen Quartett bei schwierigeren Flugbedingungen mit konstantem Rückenwind eine glänzende Ausgangsposition verschafft.

Die ersatzgeschwächten Österreicher, die ohne Weltrekordler Stefan Kraft (Rückenprobleme) antreten mussten, sind als Siebter (665,5) chancenlos zurückgefallen. WM-Neuling Timon-Pascal Kahofer landete bereits nach 129,5 m und war danach in Tränen aufgelöst.

Eine deutsche Auswahl hat seit der WM-Premiere 2004 in Planica noch keinen Sieg bei einem Mannschaftsfliegen gefeiert. 2012 in Harrachov und 2016 in Bad Mitterndorf hatte es mit Silber die beste Platzierung gegeben, aus diesen Teams war am Sonntag niemand mehr am Start. Den letzten deutschen Sieg in einem Teamfliegen überhaupt gab es am 18. März 2000 in Planica durch ein DSV-Quartett um Sven Hannawald und Martin Schmitt.

-----

Mit Sportinformationsdienst (SID)