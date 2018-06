Bayerns Basketballer gehen mit breiter Brust in die dritte Partie der BBL-Finalserie gegen ALBA Berlin. Nach dem misslungenen Auftakt in eigener Halle standen die Münchner bereits in Spiel zwei der best-of-five-Serie mächtig unter Druck. Bei einem Sieg des Außenseiters aus der Hauptstadt hätte den Albatrossen nur noch ein Sieg zum Titelgewinn gefehlt.

Doch die Bayern konterten im Stile eines Champions. Mit einer Gala-Vorstellung überrannte der Favorit überforderte Berliner beim 96:69-Auswärtserfolg und sorgte für lange Gesichter bei den ALBA-Fans. Für die Berliner war dies die erste Heimpleite seit sieben Monaten - und auch da hieß der Gegner FC Bayern.

"Wir sind stark rausgekommen, haben einen großartigen Job gemacht", sagte Topscorer Cunningham nach dem extrem wichtigen Erfolg in Berlin bei Telekom Sport. Auch Münchens Nationalspieler Danilo Barthel war hochzufrieden: "Wir wollten einfach aggressiv sein. Das Wichtigste war, dass wir als Team aufgetreten sind."

Beim Stand von 1:1 wird Spiel drei am Sonntag (ab 18.30 Uhr LIVE in TV und STREAM bei SPORT1) vorentscheidenden Charakter haben. Dem Sieger winkt der Matchball in der vierten Begegnung (Mittwoch, ab 20 Uhr LIVE in TV und STREAM bei SPORT1).

Auch Bayern-Guard Anton Gavel warnt: "Es steht erst 1:1 und der Sieg ist nicht viel wert, wenn wir am Sonntag nicht die gleiche Leistung bringen und nachlegen." Für gute Stimmung sollte gesorgt sein, der AudiDome ist bereits ausverkauft.

Auf Braydon Hobbs können die Münchner dabei nicht bauen. Der US-Amerikaner wurde kurz vor Spiel zwei am Blinddarm operiert und fällt bis auf Weiteres aus.

Die Berliner wollen dagegen erneut eine Überraschung schaffen. Mit der Unterstützung von 400 Anhängern soll der nächste Auswärtscoup her.