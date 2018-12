Als der FC Bayern Anfang Oktober die Verpflichtung von Derrick Williams bekannt gab, war die Euphorie beim Deutschen Meister groß.

"Wir sind einfach wahnsinnig erfreut über die Möglichkeit, mit so einem guten Spieler arbeiten zu dürfen", hatte Sportdirektor Daniele Baiesi damals geschwärmt. Nach rund zweieinhalb Monaten hat der 27-Jährige die großen Vorschusslorbeeren bereits eindrucksvoll zurückgezahlt.

Mit 27 Punkten überragte er zuletzt im Euroleague-Spiel gegen Zalgiris Kaunas aus Litauen, holte zusätzlich sieben Rebounds und gab drei Assists und wurde zum MVP des Spieltags gewählt. Damit scheint der Nummer-zwei-Pick des NBA Draft 2011 genau rechtzeitig zum Gipfeltreffen mit ALBA Berlin am Sonntag (BBL: FC Bayern München - ALBA Berlin, ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) seine Topform zu erreichen.

ALBA mit Respekt vor Williams

Zehn Siege in den bisherigen zehn BBL-Spielen holten die Münchner und führen damit aktuell die Tabelle vor dem Vizemeister aus der Hauptstadt an, der mit einem Erfolg im Audi Dome für die erste Saison-Niederlage der Bayern sorgen will. "Gegen solche starke Gegner siehst du immer am besten, wo du selbst stehst", sagte Trainer Aito Garcia Reneses. (Tabelle der BBL)

Wie groß der Respekt seiner Mannschaft vor Derrick Williams ist, macht eine Aussage von Luke Sikma deutlich. "Er hat wirklich guten Zug zum Korb. Er ist sehr schnell und kann ein Spiel gut lesen. Auf ihn müssen wir besonders aufpassen", hatte der Sohn von NBA-Legende Jack Sikma jüngst erklärt.

Und auch aus den eigenen Reihen hörte man bislang nur lobende Worte über den Kalifornier. Bereits nach seinem ersten Auftritt im Bayern-Trikot meinte Geschäftsführer Marko Pesic, es gebe "vielleicht ein bis zwei Spieler in Europa", die dieses Niveau hätten und fügte an, dass Williams nochmal "zwei Stufen athletischer" als Guard Jared Cunningham sei, der im Vorjahr in München abhob.

Rückkehr in die NBA das Ziel

Dass der Forward jedoch so schnell in der BBL ankommen würde, hätten mit Sicherheit nur die Wenigsten erwartet. Mit 12,5 Punkten pro Bundesligaspiel ist er zweitbester Bayern-Werfer, 20 Zähler bei der Partie gegen Bonn im Oktober sind seine Bestleistung. Zudem holt er durchschnittlich 4,33 Rebounds.

Dabei unterstrich er jedoch, dass ihm seine persönlichen Statistiken nicht interessieren, sondern er sich vollkommen in den Dienst der Mannschaft stelle. Eine Sache, die er so aus seiner Zeit in der NBA nicht kennen würde. "In der NBA hat jedes Team ein, zwei Superstars, auf denen der gesamte Fokus liegt. In Europa ist Basketball dagegen wirklich Teamsport. Das gefällt mir viel besser, weil ich immer ein Teamplayer war", führte er aus.

Dennoch hatte Williams, der in 428 Spielen in der NBA unter anderem an der Seite von Superstar LeBron James gespielt hatte und mit diesem 2017 in den Finals stand, bereits bei seinem Wechsel nach Deutschland unmissverständlich klar gemacht, dass ihn sein Weg über kurz oder lang zurück in seine Heimat führen soll.

Berlin-Coach erwartet "Spektakel"

Nach einem kurzen Gastspiel in China und lediglich zwei Einsätzen für die Los Angeles Lakers wird dies allerdings nur über weitere starke Leistungen im Trikot des FC Bayern möglich sein. Gegen ALBA wird der 2,03-Meter-Mann wegen der Verletzung von Starting-Center Devin Booker verstärkt unter dem Korb gefragt sein.

Auch wegen Williams erwartet ALBA-Coach Reneses ein packendes Spiel und betonte, "wieder ein Spektakel bieten" zu wollen. Williams betonte: "Ich will mit meinen Kollegen gewinnen, nur darum geht's."

Sollte es mit einem Erfolg gegen die Berliner trotzdem nichts werden, bietet sich bereits in einer Woche die Chance zur Revanche. Dann treffen beide Mannschaften im Pokal-Viertelfinale erneut aufeinander. (Spielplan BBL-Pokal)

