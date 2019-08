Das wäre ein echter Transfer-Coup! Nationalspieler Paul Zipser soll vor einer Rückkehr zum FC Bayern Basketball stehen.

Das vermeldet das Basketball-Magazin BIG. Zipser stand bereits zwischen 2013 und 2016 in München unter Vertrag.

Der FC Bayern wollte sich auf SPORT1-Nachfrage nicht zu den Gerüchten äußern.

Zipser zuletzt in Spanien

Zipser spielte zuletzt in Spanien für San Pablo Burgos in der ACB. Dort erzielte er laut basketball-reference in 17 Partien in 15,5 Minuten pro Partie 6,4 Punkte.

Zuvor war der Heidelberger zwischen 2016 und 2018 in der NBA für die Chicago Bulls aufgelaufen.

Zipser steht im erweiterten Kader von Henrik Rödl für die Basketball-WM, die vom 31. August bis zum 15. August in China stattfindet.

Der 25-Jährige hielt sich zuletzt in München auf und trainierte dort unter anderem mit Maxi Kleber.

Bayern greift an

Mit den NBA-Spielern Greg Monroe und Josh Huestis sowie dem französischen Nationalspieler Mathias Lessort hatten die Bayern bereits drei starke Transfers gelandet.

"Das, was wir geplant haben, setzen wir konsequent um. Wir werden sicherlich noch zwei Spieler holen, die uns auf und abseits des Feldes weiterbringen", hatte Geschäftsführer Marko Pesic vor dem Deal mit Lessort zu SPORT1 gesagt.

Sportdirektor Daniele Baiesi hatte nach Lessorts Wechsel erklärt, die Planungen im Frontcourt seien abgeschlossen. Das spricht zumindest ein wenig gegen einen Wechsel Zipsers, da dieser auch auf Small Forward beheimatet ist, was prinzipiell zum Frontcourt zählt.

Möglich aber, dass Baiesi nur die Positionen Vier und Fünf im Sinn hatte. Allerdings sind auch die Flügelpositionen mit Huestis, Nihad Djedovic und Vladimir Lucic bereits stark besetzt.

Tür für Zipser immer offen

Allerdings hatte Pesic nach der Saison 2017/18 bereits erklärt, dass die Tür für Zipser immer offen stehe.

"Paul ist unser Junge. Er ist unser Spieler. Er ist Bayern-München-Spieler. Wenn er Interesse hat, für Bayern München zu spielen, werden wir nicht nein sagen", hatte Pesic damals auf SPORT1-Nachfrage erklärt.

Spanische Medien hatten Zipser zuletzt mit Real Betis Sevilla in Verbindung gebracht. Diario de Sevilla berichtete aber am Samstag, dass die Verhandlungen mit Zipser "kompliziert" seien. Der Klub beschäftige sich mit anderen Optionen und warte auf Zipsers Antwort.