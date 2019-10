Die BBL-Premiere wurde für die Hamburg Towers zum Debakel.

Das musste auch Neuzugang und Ex-Münchner Heiko Schaffartzik, mit zehn Punkten Topscorer des Aufsteigers, anerkennen. "So haben wir uns das nicht vorgestellt, aber Bayern ist einfach in einer anderen Liga als wir, auch wenn wir beide in der BBL spielen. Wir hatten auch eher einen unglücklichen Tag und dann kann sowas passieren", erklärte der 36-Jährige bei MagentaSport.

Zugegeben, die Auftakthürde konnte mit dem Auswärtsspiel bei Meister und Euroleague-Team FC Bayern nicht höher sein. Doch eine 55:111-Niederlage hatten im Vorfeld nicht unbedingt alle Experten erwartet. Trotz der Deutlichkeit war es nicht die höchste Niederlage der BBL-Geschichte. Diese Marke hält ALBA Berlin aus dem Jahr 1999 durch zwei Siege mit jeweils 63 Punkten gegen Bayreuth und Ulm.

Geschäftsführer Marvin Willoughby, 2013 für die Gründung des Klubs mitverantwortlich, hatte sich im Vorfeld bei SPORT1 optimistisch gezeigt: Er hoffte, dass man die Bayern "am Anfang der Saison vielleicht mal ärgern kann. Wir gehen mit der Einstellung in das Spiel, so viel wie möglich mitzunehmen".

"Richtig in die Fresse gekriegt"

Bereits in der Halbzeit, als die Bayern mit 41 Punkten in Führung lagen - ein BBL-Rekord - wählte Willoughby am MagentaSport-Mikrofon drastischere Worte: "Wir haben erst mal richtig in die Fresse gekriegt. Willkommen in der ersten Liga."

Towers-Coach Mike Taylor sah "eine große Lehrstunde" für sein Team. Trotz dieser deutlichen Aussagen glaubt man bei den Hanseaten an den Klassenerhalt – mehr noch: "Wir stellen lieber etwas Positives in den Vordergrund und wollen Spiele gewinnen", erklärte Willoughby das Saisonziel des Aufsteigers. Perspektivisch will man ein regelmäßiger Playoff-Teilnehmer werden.

"Jetzt müssen wir auch liefern. Wir wollen nicht nur eine süße Geschichte sein", kündigte Willoughby vor Saisonstart an. Nach der Klatsche in München bleiben noch 31 Spiele, um diesen Anspruch zu untermauern.

Allzuviele Erlebnisse wie im Münchner Audi-Dome sollten dann aber nicht mehr folgen.