Die deutschen Basketballer treffen bei der WM in China in einer machbaren Vorrundengruppe auf Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien.

Das ergab die Auslosung, die am Samstag vom früheren NBA-Superstar Kobe Bryant in Shenzhen vorgenommen wurde. Dort werden auch die Spiele der Gruppe G ausgetragen.

"Das war wahnsinnig aufregend. Gruppe A wäre sicher das Traumlos gewesen, aber so ist es okay. Zum Glück sind wir nicht in der USA-Gruppe gelandet", sagte Bundestrainer Henrik Rödl.

"Ich bin mit der Auslosung ganz zufrieden. Natürlich haben wir keine leichten Gegner erwischt, aber ich bin der Überzeugung, dass wir für alle Mannschaften bei dieser WM ein unangenehmer Gegner sein werden", sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB).

Duell gegen USA im Viertelfinale möglich

Titelverteidiger USA spielt in Shanghai gegen die Türkei, Tschechien sowie Japan. Schon im Viertelfinale könnte es für die deutsche Mannschaft um NBA-Profi Dennis Schröder zum Duell mit dem Top-Favoriten kommen.

Bei der erstmals mit 32 Teams ausgetragenen Weltmeisterschaft (31. August bis 15. September) kommen aus acht Vierergruppen jeweils zwei Teams weiter, die gemeinsam in eine der vier neuen Viererstaffeln gehen und dann nur noch gegen zwei Teams aus einer anderen Vorrundengruppe spielen. Die beiden Besten schaffen es ins Viertelfinale.

Kommt das DBB-Team weiter, warten in der Zwischenrunde zwei Teams aus der starken Gruppe H mit Litauen, Australien, Kanada und Senegal. "Die Überkreuzgruppe ist brutal schwer", sagte Rödl.

Um sich direkt für Olympia 2020 in Tokio zu qualifizieren, muss die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl in China zu den zwei besten europäischen Teams gehören. Gelingt dies nicht, gibt es noch die Chance, sich das Ticket über eines von vier Qualifikationsturnieren zu holen. Dieses müsste gewonnen werden.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A (Peking): China, Venezuela, Polen, Elfenbeinküste

Gruppe B (Wuhan): Argentinien, Russland, Südkorea, Nigeria

Gruppe C (Guangzhou): Spanien, Puerto Rico, Iran, Tunesien

Gruppe D (Foshan): Serbien, Italien, Philippinen, Angola

Gruppe E (Shanghai): USA (TV), Türkei, Tschechien, Japan

Gruppe F (Nanjing): Griechenland, Brasilien, Montenegro, Neuseeland

Gruppe G (Shenzhen): Frankreich, Dominikanische Republik, Deutschland, Jordanien

Gruppe H (Dongguan): Litauen, Australien, Kanada, Senegal