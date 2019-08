Vom 31. August bis zum 15. September steigt die 18. Basketball-Weltmeisterschaft in China (im LIVETICKER auf SPORT1).

Die mit NBA-Profis gespickte deutsche Nationalmannschaft darf sich Hoffnungen auf eine Top-Platzierung machen, die Vorbereitung verlief verletzungsfrei und die Testspielergebnisse machen ebenfalls Mut.

Auch die Frage nach dem Gold-Favoriten ist so offen wie nie, einige Teams können das Team USA um Kemba Walker (Boston Celtics) ernsthaft herausfordern.

SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen zur Basketball-WM:

- Wo wird gespielt?

Die acht Vorrundenspielorte sind Peking, Wuhan, Guangzhou, Foshan, Shanghai, Nanjing, Shenzhen und Dongguan. Alle Partien ab dem Halbfinale finden in der Hauptstadt Peking statt. (SERVICE: Spielplan der Basketball-WM)

Deutschland spielt zunächst in der Gruppe G in Shenzhen. Klappt es mit dem Einzug in die Zwischenrunde (Gruppe L), geht es in Nanjing weiter. Ein mögliches Viertelfinale findet in Shanghai oder Dongguan statt.

- Wie sieht der Modus aus?

Die Teilnehmerzahl wurde erstmals von 24 auf 32 erhöht. In der Vorrunde wird in acht Vierergruppen gespielt, jeweils zwei Teams kommen in die Zwischenrunde und spielen dort gemeinsam in einer der vier neuen Vierergruppen. Alle Ergebnisse werden mitgenommen.

Auch in der zweiten Gruppenphase kommen je zwei Teams weiter und ziehen ins Viertelfinale ein. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier scheiden aus, sie werden auf den Rängen 9-16 geführt. Die Verlierer der Viertelfinals kämpfen in Platzierungsspielen um die Positionen 5-8.

Die Vorrundengruppen:

Gruppe A: China, Venezuela, Polen, Elfenbeinküste

Gruppe B: Argentinien, Nigeria, Russland, Südkorea

Gruppe C: Puerto Rico, Spanien, Iran, Tunesien

Gruppe D: Angola, Italien, Serbien, Philippinen

Gruppe E: Japan, USA, Türkei, Tschechien

Gruppe F: Brasilien, Griechenland, Neuseeland, Montenegro

Gruppe G: Frankreich, Deutschland, Dominikanische Republik, Jordanien

Gruppe H: Australien, Litauen, Senegal, Kanada

- Wie stehen die deutschen Chancen?

Ausgezeichnet. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes ist so gut und vor allem so tief besetzt wie wohl nie zuvor. Neben Leader Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder) sind in Daniel Theis (Boston Celtics) und Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) zwei weitere NBA-Profis dabei. Auch Paul Zipser (Bayern München) hat dort schon gespielt, zahlreiche Spieler haben EuroLeague-Erfahrung. (SERVICE: Tabellen der Basketball-WM)

Wenn es richtig gut läuft, das Team regelmäßig an seine Leistungsgrenze gehen kann und Schröder gesund bleibt, ist eine Medaille drin. Viel wird von der Zwischenrunde abhängen, in Australien und Litauen drohen dann schwere Gegner. Und im Viertelfinale könnte es auch noch zum Duell mit Titelverteidiger USA kommen.

- Wer qualifiziert sich für Olympia?

Für einen direkten Startplatz muss die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl zu den beiden besten europäischen Teams gehören. Ein schwieriges Unterfangen, doch nicht unmöglich. Nach Tokio wollen unter anderem aber auch die starken Serben, Griechen, Spanier und Franzosen.

Klappt dies nicht, muss die deutsche Mannschaft zu den 16 nächstbesten Teams nach den sieben WM-Teilnehmern gehören, die in China ihr Olympiaticket holen. Das berechtigt zur Teilnahme an einem von vier Qualifikationsturnieren. Ansonsten bliebe nur noch die Hoffnung, als eines von jeweils zwei ausgewählten Teams pro Region (also Europa) für ein Turnier berücksichtigt zu werden.

- Wer sind die Favoriten?

Anders als in den vergangenen Auflagen sind die USA nicht der klare Topfavorit. Zahlreiche Stars haben abgesagt, der Weltmeister kommt nicht einmal mit einem B-Team.

Dennoch spielt die Mannschaft bei ihrer Premiere unter Trainer Gregg Popovich um Gold, auch mit Vizeweltmeister Serbien und Griechenland um NBA-MVP Giannis Antetokounmpo ist zu rechnen.

Die deutschen Vorrundenspiele:

Sonntag, 01.09., 14.30 Uhr MESZ: Frankreich - Deutschland

Dienstag, 03.09., 10.30 Uhr MESZ: Deutschland - Dominikanische Republik

Donnerstag, 05.09., 10.30 Uhr MESZ: Deutschland - Jordanien

So können Sie die Basketball-WM LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: MagentaSport

Liveticker: SPORT1.de