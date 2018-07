Vom 15. bis 22. Juli treffen sich die besten Beachvolleyball-Team Europas in den Niederlanden, um den EM-Titel auszuspielen. SPORT1 zeigt ausgewählte Spiele LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

Jeweils 32 Teams bei den Damen und Herren kämpfen in Den Haag, Rotterdam, Apeldoorn und Utrecht um Europas Krone. Deutschlands Sandkönige werden dabei von vier Frauen-Duos und einem Männer-Team vertreten.

Die Mannschaften im Hauptfeld spielen zunächst eine Gruppenphase, ehe die 24 besten Teams in der K.o.-Runde den Titel unter sich ausmachen. Bis zu den Viertelfinalspielen wird in allen vier Städten gespielt. Ab dem Halbfinale finden dann alle Partien in Den Haag statt.

Insgesamt werden 100.000 Euro auf alle Duos ausgeschüttet, die Siegerteams erhalten davon jeweils 20.000 Euro und bekommen außerdem pro Athlet 250 Europa- und Weltranglistenpunkte.

Deutsches Damen-Duo heißer Titelkandidat

Heißestes Eisen im Feuer ist aus deutscher Sicht zweifelsohne das Team Chantal Laboureur und Julia Sude. Bei der EM 2017 in Lettland holten sich die beiden den dritten Platz und feierten den bis dahin größten Erfolg ihrer Karriere. Diesen toppten sie nur wenige Monate darauf mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

Nicht mehr dabei sind dagegen die amtierenden Titelträger Nadja Glenzke und Julia Großner, die in der Zwischenzeit ihre aktive Laufbahn beendet haben.

Mit Victoria Bieneck und Isabel Schneider sind auch die U23-Weltmeisterinnen von 2013 dabei. Alles andere als Außenseiterchancen dürften sich die beiden jedoch nicht ausrechnen. Komplettiert werden die deutschen Damen von Karla Borger und Margareta Kozuch sowie Kim Behrens und Sandra Ittlinger.

Die Hoffnungen bei den Herren ruhen auf Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms. Die Drittplatzierten der Deutschen Meisterschaft bestreiten in dieser Besetzung ihre erste EM. Das einzige deutsche Männer-Team trifft um 17.30 Uhr in Den Haag auf die Weltranglistendritten Janis Smedins/Aleksandrs Samoilovs (Lettland) und hat damit direkt ein starkes Duo vor der Brust. Zudem treffen sie auf die Weltranglistenelften Grzegorz Fijalek/Michal Bryl aus Polen (Dienstag, 17.30 Uhr) und Arnas Rumsevicius/Lukas Kazdailis aus Litauen.

Die Live-Spiele der Beachvolleyball-EM bei SPORT1

20.07.2018 - 1. Viertelfinale der Frauen aus Den Haag ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

20.07.2018 - 2. Viertelfinale der Frauen aus Rotterdam ab 19.40 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

20.07.2018 - 3. Viertelfinale der Frauen aus Utrecht ab 20.30 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1

20.07.2018 - 4. Viertelfinale der Frauen aus Apeldoorn ab 20.30 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM

21.07.2018 - 1. Viertelfinale der Männer aus Apeldoorn ab 15.55 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM

21.07.2018 - 3. Viertelfinale der Männer aus Utrecht ab 17.10 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM

21.07.2018 - 4. Viertelfinale der Männer aus Rotterdam ab 19.40 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM

22.07.2018 - Spiel um Platz 3 der Männer aus Den Haag ab 18.25 Uhr im SPORT1 LIVESTREAM