Die PDC hat einen zusätzlichen Premier-League-Spieltag eingeplant.

Nach dem wetterbedingten Ausfall des Spieltags in Exeter hat die PDC bereits die Judgement Night, wo die beiden Tabellenletzten ausscheiden, um eine Woche nach hinten verlegt.

Nun gab der Verband am Dienstag bekannt, dass ein zusätzlicher Abend zwischen Judgement Night in Liverpool und Playoffs eingeplant wurde. Am Mittwoch den 18. April findet ein weiterer Premier-League-Abend im niederländischen Rotterdam statt, wo tags darauf bereits ein regulärer Liga-Abend auf dem Plan steht. Damit hat der Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen ein zweites Heimspiel in der Premier League.

Neben dem prestigeträchtigen Titel geht es in der Premier League um ein Preisgeld von 825.000 britischen Pfund (956.917 Euro).

SPORT1 begleitet die gesamte Premier League Darts jede Woche LIVE am Donnerstagabend oder in Highlights am Freitagabend im Free-TV. Dazu sind alle Spieltage im kostenlosen Livestream auf YouTube und ausgewählt auch auf SPORT1.de zu sehen.