Bei den UK Open im englischen Minehead hat es zum Auftakt ein regelrechtes Favoritensterben gegeben.

Michael van Gerwen musste sich in seinem Auftaktmatch in Runde drei gegen seinen Landsmann Jeffrey de Zwaan geschlagen geben. Die Nummer 85 der Welt zog mit 10:8 in Runde vier ein.

Wie van Gerwen erlebte auch Titelverteidiger Wright einen bitteren Abend. "Snakebite" verlor mit 9:10 gegen Nathan Rafferty, Nummer 109 der Welt.

Auch Barney und Lewis scheitern

Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld und der zweifache Weltmeister Adrian Lewis führten das Favoritensterben mit ihrem Aus in Runde drei fort.

Mit Martin Schindler (gesetzt ab Runde 3), Rene Eidams und Gabriel Clemens hatten sich insgesamt auch drei deutsche Darts-Profis qualifiziert. Schindler zog mit einem 10:7-Erfolg gegen Ryan Harrington in die Runde der letzten 32 ein.

Für Clemens war gegen den Belgier Kim Huybrechts in der 3. Runde Schluss. Eidams musste sich in Runde zwei dem Engländer Dave "Chizzy" Chisnall geschlagen geben, der im Anschluss jedoch an Ryan Meikle scheiterte.

3. Runde im Überblick:

Main Stage

Nathan Aspinall - Rob Cross 8:10

Mervyn King - Raymond van Barneveld 10:4

Jeffrey de Zwaan - Michael van Gerwen 10:8

Robert Rickwood - Gary Anderson 3:10

Board Three

David Airey - Jason Lowe 3:10

John Part - David Evans 10:2

David Pallett - Robert Thornton 10:8

Ricky Evans - Luke Humphries 10:6

Kyle Anderson - Vincent van der Voort 10:7

Board Four

Steve Beaton - Jermaine Wattimena 8:10

Robert Owen - Jamie Lewis 10:2

Kim Huybrechts - Gabriel Clemens 10:8

Steve West - Daryl Pilgrim 10:9

Joe Cullen - Keegan Brown 8:10

Board Five

Krzysztof Ratajski - Darren Webster 10:7

Simon Stevenson - James Wade 6:10

Peter Wright - Nathan Rafferty 9:10

Chris Dobey - Harry Ward 10:2

Michael Rasztovits - Corey Cadby 5:10

Board Six

John Henderson - Matthew Edgar 4:10

Paul Hogan - Paul Nicholson 10:6

Kirk Shepherd - Michael Smith 5:10

Ian White - Simon Whitlock 10:7

Board Seven

Daryl Gurney - Jelle Klaasen 10:9

Martin Schindler - Ryan Harrington 10:7

Adrian Lewis - Dirk van Duijvenbode 5:10

Alex Roy - Gerwyn Price 6:10

Board Eight

Justin Pipe - Stephen Bunting 3:10

Dave Chisnall - Ryan Meikle 6:10

Jonny Clayton - Michael Barnard 10:6

Dave Prins - Ron Meulenkamp 4:10

Jamie Jughes - Freilos