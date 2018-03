Anzeige

Darts, UK Open mit Michael van Gerwen, Peter Wright LIVE im Stream und Ticker UK Open: MvG will nächsten Titel / Lesedauer: 3 Minuten

vergrößernverkleinern Michael van Gerwen gewann bereits fünf Turniere in diesem Jahr © Getty Images

Im Butlin's Minehead Resort finden am Wochenende die UK Open statt. Michael van Gerwen strebt den sechsten Titel in diesem Jahr an. Täglich LIVE.