Darts: Bitteres Aus! Matchdarts-Drama um Schindler

Die Show von Martin Schindler bei den NEO.bet Austrian Darts Open in Graz ist auf dramatische Art und Weise beendet worden! Der Deutsche verlor im Viertelfinale gegen Stephen Bunting trotz mehrerer Matchdarts mit 5:6 in den Legs.

Clayton rausgeworfen

Clayton zu fehlerhaft auf die Doppelfelder

Durch diesen Spielverlauf ebnete Schindler seinen weg ins Viertelfinale, denn Clayton hatte auch in den weiteren Legs etliche Möglichkeiten, doch war letztlich nicht treffsicher genug auf die Doppelfelder bzw verpasst sogar einige Single-Segmente. Insgesamt hatte er eine Quote von 3/16 beim Checkout. Am Ende schaffte Schindler den Einzug in die Finalsession am Sonntag (19 Uhr) ohne große Mühe.