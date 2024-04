Überraschungssieg! Daniel Klose vom Einkaufen ins Achtelfinale auf der PDC-Tour

Vom Einkaufen direkt ins Achtelfinale der NEO.bet Austrian Darts Open ! Der 6:2-Erfolg von Daniel Klose gegen Andrew Gilding in der zweiten Runde des PDC-Turniers in Graz zählt sicher zu den kuriosesten Siegen der Tour.

Klose sagt kurzfristig Familienfeier ab

„Ich war gerade mit dem Einkaufen fertig. Als ich angerufen wurde, kam ich gerade vom Metzger und vom Bäcker heim. Dann habe ich geschaut, was ich an Maut zahlen muss, wenn ich runterfahre, habe alles gebucht und bin gestern spät am Abend hier angekommen“, erklärte Klose nach seinem Sieg auf der Bühne.

Für die Teilnahme am Turnier in Graz musste „Dan The Man“ dann auch noch kurzfristig eine Familienfeier absagen: „Mein Groß-Cousin heiratet heute, da auch nochmal schöne Grüße an Olaf und Andrea, die heute heiraten.“