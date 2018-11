Daryl Gurney ist das Gesicht des nordirischen Darts-Sport. Seit 2004 agiert "Super Chin" auf professioneller Ebene. Im Jahr 2008 machte er bei den Scottish Open erstmals auf sich aufmerksam, als er bis ins Viertelfinale vordrang.

SPORT1 zeigt seine Karriere und Erfolge.

Erster Nordire bei einer BDO-WM seit 2001

Es dauerte jedoch bis ins Jahr 2009, ehe er als erster Nordire seit 2001 an der Weltmeisterschaft der British Darts Organisation (BDO) teilnehmen durfte. Dort musste er sich dem späteren Sieger, Martin Adams im Achtelfinale geschlagen geben.

Daryl Gurney nimmt 2009 erstmals an der BDO-WM teil © Getty Images

2012 gelangen ihm mit den Siegen bei den England Masters, der Tom Kirby Memorial Trophy und den Northern Ireland Open drei bedeutende Turniererfolge.

Wechsel in die PDC als Meilenstein in Gurney Entwicklung

Gurney setzte seinen positiven Trend im neuen Jahrzehnt fort, wechselte 2013 schließlich in die PDC und sicherte sich dort sofort die Tour-Card. Gurney musste jedoch 2013 einen herben Rückschlag hinnehmen, als er die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2014 verpasste.

2015 erreichte er bei den Players Championship Finals sein erstes Halbfinale bei einem Major Turnier, musste sich dort allerdings Michael van Gerwen chancenlos geschlagen geben.

Daryl Gurney gewann 2017 sein erstes Major-Turnier © Getty Images

Gurney krallt sich an die Weltspitze

Durch weitere Halbfinal-Teilnahmen bei den UK Open und dem World Matchplay krallte er sich mit teilweise spektakulären Finishes 2017 in die Top-16 der PDC.

Sein erster Major Titel beim World Grand Prix brachte ihn zusammen mit weiteren Halbfinal- und Viertelfinalteilnahmen sogar zwischenzeitlich unter die besten vier Spieler der Welt.

Gurney trotz Monster-Finishes nur Remis

Karriereerfolge (Auswahl)

PDC:

2018: 5. Platz Premier League

2017: Sieger World Grand Prix, Halbfinale World Matchplay, UK Open, European Championship und World Series of Darts Finals, Viertelfinale World Championship und Grand Slam of Darts

2016: Halbfinale World Cup of Darts

2015: Halbfinale Players Championship Finals

BDO:

2010: Sieger World Championship

2009: Sieger World Championship

Steckbrief

Geboren: 22.3.1986 in Londonderry (Nordirland)

Spitzname: Super Chin

Wurfhand: rechts

Einlaufmusik: "Sweet Caroline" von Neil Diamond

Daryl Gurney in den sozialen Netzwerken

Twitter, Instagram, Facebook