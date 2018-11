Grand Slam of Darts: Auslosung mit Hopp, Schindler, van Gerwen Grand Slam: Hammerlos für Hopp - von SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Max Hopp trifft beim Grand Slam of Darts unter anderem auf Peter Wright © Getty Images

Am Samstag startet der Grand Slam of Darts (LIVE im TV auf SPORT1). Die deutsche Hoffnung Max Hopp trifft unter anderem auf Peter Wright. Alle Gruppen in der Übersicht.