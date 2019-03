Am Ende musste er es sich selbst eingestehen. "Ich gewinne keine Turniere mehr. Ich habe nicht mehr die Motivation und die Fitness, um noch einmal anzugreifen. Normal gewinne ich Trophäen, aber ich schaffe es nicht mehr."

Raymond van Barneveld hört auf. Der Altstar des Darts zog nach seiner krachenden Niederlage gegen Weltmeister Michael van Gerwen (1:7) in der Premier League einen sofortigen Schlussstrich (SERVICE: Der Spielplan der Darts Premier League).

Der Plan des 51-Jährigen war es ursprünglich, die Saison noch zu Ende zu spielen und zur WM 2020 aufzuhören.

Anzeige

Nun, nach dem Aus in der Premier League, der - emotionale - sofortige Rücktritt. Bei Sky UK sagte er: "Ich habe eine Entscheidung gefällt, ich bin fertig. Ich will den Schmerz nicht mehr. Es ist schön zu sehen, dass dich jeder liebt, aber die Leute haben keine Ahnung, was ich durchmache. Ich habe jede Wochen Schmerzen - seit drei oder vier Jahren."

Welche Art von Schmerzen er habe, darauf ging Barney nicht näher ein.

Manager bremst Barney zurück

Die Trauer unter den Darts-Fans war zunächst groß, doch womöglich auch verfrüht: Denn Raymond van Barneveld verkündet nicht zum ersten Mal sein Karriereende. Und es ist nicht das erste Mal, dass er seinen Rücktritt unter einer Breitseite an Gefühlen erklärt.

Auch deshalb bremste sein Manager Jaco van Bodegom den Darts-Star ein. "Raymond hatte zwei sehr schwierige Abende und aus der Emotion heraus hat er gesagt, dass er sofort zurücktritt", schrieb van Bodegom auf Barneys offiziellem Twitter-Account.

Er habe allerdings mit van Barneveld gesprochen und sich mit ihm darauf geeinigt, dass er über das Karriereende noch einmal nachdenken solle.

Karriereende schon 2017 verkündet

Dazu kommt: Bereits vor zwei Jahren hatte der ehemalige Postbote sein Karriereende verkündet. Im März 2017 überraschte er mit einer Facebook-Nachricht die Darts-Welt: "Von heute an wird es Zeit, das Leben zu genießen und Darts Darts sein zu lassen."

Damals hatte Barney das Viertelfinale der UK Open gegen Peter Wright verloren, den Rücktritt verkündet - und dann doch weiter gemacht. Läuft es nun genauso?

Sein baldiges Ende im Darts-Zirkus hatte van Barneveld bereits im vergangenen November angekündigt, mit der WM als krönenden Abschluss. Um sich für die Weltmeisterschaft allerdings zu qualifizieren, müsste Barney noch ein paar Turniere spielen. Über die Platzierung in der Weltrangliste wird es für ihn wohl nicht mehr reichen.

Nach den jüngsten Ergebnissen und Aussagen scheint es aber wahrscheinlich, dass Barney bei seiner Entscheidung, aufzuhören, bleibt. Denn der aktuelle Barney hat wenig mit dem Mann zu tun, der sich 2007 in einem epischen WM-Finale gegen Phil Taylor in den Darts-Olymp warf.