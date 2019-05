In der Darts Premier League steht der 14. Spieltag an - und damit der Drittletzte vor dem großen Showdown am 23. Mai. (Darts Premier League, 13. Spieltag LIVE im Free-TV und Stream)

Wie schon in den letzten Wochen steht auch in Manchester das enge Rennen um die Tabellenspitze im Vordergrund. Die Superstars Michael van Gerwen und Rob Cross trennt nur ein Zähler und beide kämpfen erneut im Fernduell um den Platz an der Sonne. (Service: Die Tabelle der Darts Premier League)

Cross hat dabei mit seinem Gegner Michael Smith die vermeintlich einfachere Aufgabe, denn der "Bully Boy" kann die Playoffs nur noch rechnerisch erreichen. Drei Spieltage vor Schluss fehlen ihm bereits sechs Punkte auf Platz vier.

Anzeige

Van Gerwen tritt gegen den starken Daryl Gurney an, der im Rennen um die Halbfinal-Plätze nur einen Punkt Rückstand hat. Gegen "Super Chin" muss sich der Weltmeister ohnehin strecken: Die letzte Premier-League-Partie gegen den Nordiren verlor er mit 5:7.

Sollte MvG tatsächlich erneut den Kürzeren ziehen, wäre es seine dritte Saisonniederlage. Die erste hatte "Mighty Mike" gegen James Wade kassiert, gegen den ihm vergangene Woche beim 7:7-Krimi auch die Revanche nicht glückte. (Service: Der Spielplan der Darts Premier League)

Wade gegen Price verspricht Brisanz

Die meiste Brisanz an diesem Spieltag verspricht die Partie zwischen Wade und Troublemaker Gerwyn Price. Beide liegen in der Tabelle mit jeweils 15 Punkten direkt hintereinander, weswegen das Duell zu einem klassischen "Vier-Punkte-Match" wird. Der Sieger kann jedenfalls einen großen Schritt Richtung Halbfinale machen.

Ebenso wie Smith hat Publikumsliebling Peter Wright nur noch rechnerische Chancen auf das Halbfinale. Er muss am Donnerstagabend gegen den Österreicher Mensur Suljovic ran, der nach seiner Pleite gegen Smith dringend die zwei Punkte im Rennen um die Playoffs braucht.

DAZN gratis testen und alle PDC Major Turniere live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Der Premier League-Spieltag in der Übersicht:

Rob Cross - Michael Smith (20.10 Uhr)

Peter Wright - Mensur Suljovic (ca. 21 Uhr)

Daryl Gurney - Michael van Gerwen (ca. 21.45 Uhr)

James Wade - Gerwyn Price (ca. 22.30 Uhr)

Die Tabelle in der Übersicht:

1. Van Gerwen 19 Punkte

2. Cross 18 Punkte

3. Wade 15 Punkte

4. Price 15 Punkte

5. Suljovic 15 Punkte

6. Gurney 14 Punkte

7. Smith 9 Punkte

8. Wright 9 Punkte

ANZEIGE: Jetzt das Starterset sichern – hier geht es zum SPORT1-Darts-Shop

So können Sie die Darts Premier League LIVE verfolgen:

SPORT1 ist bei der Premier League mittendrin und zeigt alle 17 Spieltage LIVE im Free-TV auf SPORT1, im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de sowie auf YouTube.

SPORT1 zeigt ebenso alle Spiele im LIVETICKER.