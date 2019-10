Gerwyn Price und Michael Smith haben in der Champions League of Darts das Halbfinale erreicht. Bei einem der letzten großen Turniere vor der PDC-WM 2020 (ab 13. Dezember LIVE im TV auf SPORT1) gewannen die beiden Stars ihre entscheidenden Spiele in der Gruppenphase.

Bad Boy Price, der sich wieder einmal mit dem Publikum anlegte, indem er mit exzessiven Jubelposen provozierte, setzte sich mit 10:6 gegen Daryl Gurney durch.

Im letzten Spiel der Nachmittagssession in Leicester sicherte sich Michael Smith das vierte Halbfinalticket. Der Bully Boy gewann das englische Duell mit James Wade 10:8 und zeigte dabei mit 170 Punkten das höchste Checkout des Turniers.

Van Gerwen schlägt Anderson klar

In den anderen verbliebenen Gruppenspielen sicherten sich Michael van Gerwen und Peter Wright jeweils den ersten Platz.

Der aktuelle Weltmeister aus den Niederlanden fertigte Titelverteidiger Gary Anderson, der ebenso wie Rob Cross nach zwei Niederlagen am Samstag keine Chance mehr auf die K.o.-Runde hatte, mit 10:4 ab.

Wright untermauerte mit einem 10:8-Erfolg gegen Cross seine Titelambitionen in der Königsklasse des Darts.

Der Schotte bekommt es im Halbfinale (ab 19.30 Uhr LIVE) mit Smith zu tun. Price trifft auf van Gerwen, der das Turnier bislang noch nie gewinnen konnte.

Die Gruppenspiele in der Übersicht:

Gruppe A:

Michael Smith - Gary Anderson 10:7

Michael van Gerwen - James Wade 10:8

Gary Anderson - James Wade 9:10

Michael an Gerwen - Michael Smith 10:6

Michael van Gerwen - Gary Anderson 10:4

James Wade - Michael Smith 8:10

Gruppe B:

Daryl Gurney - Peter Wright 7:10

Rob Cross - Gerwyn Price 5:10

Rob Cross - Daryl Gurney 6:10

Peter Wright - Gerwyn Price 10:8

Peter Wright - Rob Cross 10:8

Daryl Gurney - Gerwyn Price 6:10

Die K.o.-Runde in der Übersicht:

20.10.: Halbfinale 1, Peter Wright - Michael Smith (ab 19.30 Uhr)

20.10.: Halbfinale 2, Michael van Gerwen - Gerwyn Price (ab 19.30 Uhr)

20.10.: Finale (im Anschluss)