Max Hopp hat bei den Players Championship Finals die zweite Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins im Darts schlug zum Auftakt der Generalprobe für die PDC-WM in Minehead Jelle Klaasen mit 6:3. (Die Darts-WM 2020 vom 13. Dezember bis zum 1. Januar LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Beide Spieler legten furios los. Das 140er-Finish des "Maximisers" im ersten Leg konterte sein niederländischer Kontrahent mit einem 170er-Checkout. Danach holte Hopp drei Legs in Folge.

Beim Stand von 5:2 verpasste Hopp einen Matchdart auf der Doppel-16. Nachdem Klaasen auf 3:5 verkürzen konnte, machte Hopp im anschließenden Leg den Sack zu.

Am Nachmittag ist aus deutscher Sicht noch Martin Schindler gefordert. "The Wall" trifft zum Auftakt auf den WM-Finalisten von 2019 Michael Smith. Am Abend bekommt es Grand-Slam-Achtelfinalist Gabriel Clemens mit Mark McGeeney zu tun.

Bei den bis Sonntag andauernden Players Championship Finals, dem Finalturnier der Players-Championship-Serie, geht es um ein Gesamtpreisgeld von britische 500.000 Pfund. Der Sieger erhält 100.000 Pfund. Es ist das letzte Event der Saison, das über die Weltrangliste zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft reichen kann.

Die 1. Runde im Überblick (Best of 11 Legs):

Freitag, Nachmittagssession

Bühne 1:

Dimitri Van den Bergh - Stephen Bunting 2:6

Jose de Sousa - James Richardson 6:3

Glen Durrant - Scott Baker 6:2

Max Hopp - Jelle Klaasen

Chris Dobey - Cristo Reyes

Jeffrey de Zwaan - Simon Whitlock

Michael Smith - Martin Schindler

Ian White - Devon Petersen

Bühne 2:

Harry Ward - Darius Labanauskas 5:6

Justin Pipe - Mervyn King 5:6

Brendan Dolan - Ross Smith 6:1

John Henderson - Ryan Joyce 6:5

Keegan Brown - Andy Boulton

Steve Beaton - Ricky Evans

Danny Noppert - Ryan Searle

Dave Chisnall - Matthew Edgar

Freitag, Abendsession:

Bühne 1:

Krzysztof Ratajski - Steve Lennon

Gerwyn Price - Mickey Mansell

James Wade - Ted Evetts

Mensur Suljovic - Kim Huybrechts

Daryl Gurney - Luke Woodhouse

Michael van Gerwen - Luke Humphries

Peter Wright - James Wilson

Nathan Aspinall - Raymond van Barneveld

Bühne 2:

Jonny Clayton - Ryan Meikle

Joe Cullen - Kyle Anderson

Vincent van der Voort - Arron Monk

Gabriel Clemens - Mark McGeeney

Adrian Lewis - Josh Payne

William O'Connor - Steve West

Jermaine Wattimena - Jamie Hughes

Ron Meulenkamp - Rob Cross