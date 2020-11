Bühne frei für die WM-Generalprobe!

Erst vor wenigen Tagen hatte die PDC verkündet, dass die Weltmeisterschaft 2021 wie gewohnt im altehrwürdigen Alexandra Palace stattfindet. Die Verantwortlichen hoffen beim alljährlichen Highlight des Darts-Kalenders sogar auf das erste Event mit Zuschauern seit März.

Beim Players Championship Final (27.-29. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) in der Ricoh Arena in Coventry besteht diese Hoffnung noch nicht. Trotzdem ist das Turnier, das vom 27. bis 29. November ausgetragen wird, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Weltmeisterschaft.

Bei der 13. Auflage stehen gleich mehrere Spieler im Fokus. Vorjahressieger Michael van Gerwen, der bereits fünfmal beim Players Championship Finals triumphieren konnte, sucht in diesem Jahr noch nach seiner Form und konnte 2020 lediglich bei den UK Open einen großen Erfolg feiern. Dagegen musste er in diesem Jahr unter anderem gleich dreimal vorzeitig gegen Simon Whitlock bei einem Turnier die Segel streichen - zuletzt beim Grand Slam of Darts.

Auch Weltmeister Peter Wright und Gerwyn Price, der im Vorjahr Michael van Gerwn im Finale der Players Championship Finals unterlag, mussten beim Grand Slam vorzeitig die Heimreise antreten und wollen sich nun vor der Weltmeisterschaft rehabilitieren.

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Gabriel Clemens. Der Mann aus Saarlouis spielt ein starkes Jahr und steht als Belohnung erstmals in der Top-32 der PDC Order of Merit. Er bekommt es in der 1. Runde der Players Championship Finals mit Martijn Kleermaker zu tun.

Insgesamt duellieren sich 64 Spieler um den Titel in Coventry.

Alle Duelle der 1. Runde (Best of 11 legs)

Freitag, 27. November (14-18 Uhr)

Dirk van Duijvenboden - William O'Connor

Michael Smith - Boris Krcmar

Rob Cross - Jason Lowe

Joe Cullen - Adam Hunt

Devon Petersen - Luke Humphries

Ryan Searle - Dimitri Van den Bergh

Adrian Lewis - Simon Whitlock

Brendan Dolan - Luke Woodhouse

Ryan Joyce - Andy Boulton

Stephen Bunting - Ryan Murray

Krzysztof Ratajski - Karel Sedlacek

Gabriel Clemens - Martijn Kleermaker

Ian White - William Borland

Jonny Clayton - Mickey Mansell

Daryl Gurney - Callan Rydz

Dave Chisnall - Mervyn King

Freitag, 27. November (20-24 Uhr)

Nathan Aspinall - Scott Waites

Gary Anderson - Keegan Brown

James Wade - Niels Zonneveld

Peter Wright - Ryan Meikle

Michael van Gerwen - Darius Labanauskas

Gerwyn Price - John Henderson

Jose de Sousa - Mike De Decker

Vincent van der Voort - Derk Telnekes

Ricky Evans - Jamie Hughes

Ross Smith - Kim Huybrechts

Damon Heta - Maik Kuivenhoven

Jermaine Wattimena - Steve Lennon

Madars Razma - Chris Dobey

Glen Durrant - Wayne Jones

Darren Webster - Jeffrey de Zwaan

Danny Noppert - Steve Beaton