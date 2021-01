Für Rob Cross hat auch das Darts-Jahr 2021 mit einer Enttäuschung begonnen. Der Weltmeister von 2018 musste sich im Achtelfinale des Ladbrokes Masters bereits in seinem Auftaktmatch geschlagen geben.

Der Engländer unterlag seinem Landsmann Mervyn King klar mit 5:10 in Legs.

SPORT1 Akademie - Werde mit Raymond van Barneveld zum Darts-Star | ANZEIGE

Anzeige

"The Voltage" befindet sich seit Monaten in der Krise. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft der PDC war er bereits in Runde 2 an Dirk van Duijvenbode gescheitert.

King dominiert gegen Cross

Gegen King spielte der 30-Jährige mit 94,05 Punkten pro Aufnahme zwar einen passablen Average, die Doppelquote von 29,41 Prozent war jedoch deutlich zu wenig.

Der "King" bestätigte seine starke Verfassung und dominierte Cross mit 101,64 Punkten im Durchschnitt und einer Checkoutquote von 43,48 Prozent.

Der Routinier bekommt es im Viertelfinale am Sonntag mit Nathan Aspinall oder Mensur Suljovic zu tun.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Wade lässt Dobey keine Chance

Nach King machte auch James Wade den Einzug in die Runde der letzten Acht klar. "The Machine", der bei im Ally Pally den ersten Neun-Darter seit 2016 geworfen hatte, setzte sich gegen Chris Dobey souverän mit 10:4 durch.

Wade spielte einen Average von 97,82 Punkte und zeigte sich mit 43,48 Prozent auf Doppel gewohnt sicher. Dobey hatte am Freitag noch etwas überraschend Dimitri Van den Bergh aus dem Turnier geworfen.

Das Masters wird dieses Jahr erstmals mit 24 Spielern ausgetragen und steigt ohne Zuschauer in der Marshall Arena in Milton Keynes. Am Freitag waren bereits Michael Smith und WM-Halbfinalist Stephen Bunting ausgeschieden, die ihre Hoffnung auf den letzten offenen Premier-League-Startplatz damit wohl begraben müssen.

Die PDC will den zehnten Teilnehmer nach dem ersten Major-Turnier des Jahres bekanntgeben.

Das Achtelfinale beim Ladbrokes Masters im Überblick:

Samstag, 30. Januar:

Afternoon Session (ab 13.45 Uhr)

2. Runde - Best of 19 Legs

Rob Cross - Mervyn King 5:10

James Wade - Chris Dobey 10:4

Nathan Aspinall - Mensur Suljovic

Dave Chisnall - Daryl Gurney

DAZN gratis testen und alle PDC Major Turniere live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Evening Session (ab 20 Uhr)

2. Runde - Best of 19 Legs

Gary Anderson - Adrian Lewis

Peter Wright - Simon Whitlock

Gerwyn Price - Joe Cullen

Michael van Gerwen - Jonny Clayton