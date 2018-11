Hohe Hürde und Aus gleich zum Auftakt oder Losglück mit einfachem Warm-up und langem Verbleib im Turnier?

Die deutschen Darts-Größen Max Hopp und Martin Schindler hoffen, bei der PDC Darts-WM 2019 in London (13. Dezember bis 1. Januar täglich LIVE im TV auf SPORT1) um die ganz schweren Aufgaben anfangs herumzukommen. Auch Gabriel Clemens und Robert Marijanovic sind bei der Auslosung der Ansetzungen am heutigen Montag (ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER) in positiver Erwartung, in der ersten und zweiten Runde machbare Kontrahenten zu erwischen.

Anders als in den Vorjahren sind Hammer-Paarungen in der ersten Hauptrunde allerdings rar. Hintergrund: Die 32 gesetzten PDC-Spieler um unter anderem WM-Titelverteidiger Rob Cross und Dominator Michael van Gerwen, aber auch Hopp, sind zunächst spielfrei - sie greifen erst in Runde 2 in den Wettbewerb ein.

Was auch heißt: Schindler und Clemens aus den sogenannten Top 32 der PDC Pro Tour Order of Merit sowie Marijanovic als Sieger der deutschen Qualifikation bei der BILD Super League müssen sich zunächst gegen weniger namhafte Akteure beweisen - wobei mit allen voran Dimitri Van den Bergh allerdings trotzdem manch Hochkaräter droht.

Deutschen droht gleich der Dreammaker

Zur Erinnerung: Dem Belgier war erst kürzlich beim Grand Slam of Darts ein Neun-Darter gelungen. Zudem hat der "Dreammaker" seinen Titel bei der Junioren-WM im Finale gegen Schindler verteidigt.

Ab der dritten Hauptrunde können dann die gesetzten Spieler aufeinander treffen. Ein denkbares Duell wäre dann also auch Hopp versus van Gerwen. Im Falle einer Auftaktniederlage der gesetzten Spieler übernehmen ihre Bezwinger die jeweilige Position.

Angesichts ihrer Form in den letzten Wochen gelten van Gerwen (Niederlande) und der Schotte Gary Anderson als die größten Favoriten auf den Titel. Zudem muss man Cross (England) sowie Peter Wright (Schottland) auf der Rechnung haben. Eine Überraschung im legendären Alexandra Palace ist aber auch Mensur Suljovic (Österreich), James Wade und Michael Smith (beide England) zuzutrauen.

Gibt es ein deutsches Duell gegen Darts-Rüpel Price?

Eine spannende Frage ist außerdem, ob es einer der deutschen Akteure womöglich mit Darts-Rüpel Gerwyn Price zu tun bekommt. Der Waliser ist an Nummer 6 gesetzt.

So läuft die TV-Übertragung

SPORT1 überträgt alle Sessions der Darts-WM LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM. Mit 96 WM-Teilnehmern - darunter die vier Deutschen - ist ein neues Rekord-Teilnehmerfeld am Start, sodass die Pfeile an nur drei Nachmittagen ruhen. Traditionell spielfrei sind die Weihnachtsfeiertage und Silvester. In der ersten und zweiten Runde wird zunächst im Satzmodus Best-of-5 gespielt.

Die Teilnehmer der PDC Darts-WM 2019:

Top 32 der PDC Order of Merit (gesetzte Spieler, Stand: 19. November, Stichtag: 25. November):

Michael van Gerwen (Niederlande, 1.)

Rob Cross (England, 2.)

Peter Wright (Schottland, 3.)

Gary Anderson (Schottland, 4.)

Daryl Gurney (Nordirland, 5.)

Gerwyn Price (Wales, 6.)

Mensur Suljovic (Österreich, 7.)

Simon Whitlock (Australien, 8.)

James Wade (England, 9.)

Michael Smith (England, 10.)

Ian White (England, 11.)

Dave Chisnall (England, 12.)

Darren Webster (England, 13.)

Joe Cullen (England, 14.)

Adrian Lewis (England, 15.)

Raymond van Barneveld (Niederlande, 16.)

Johnny Clayton (Wales, 17.)

Stephen Bunting (England, 18.)

Mervyn King (England, 19.)

Steve Beaton (England, 20.)

Kim Huybrechts (Belgien, 21.)

Steve West (England, 22.)

John Henderson (Schottland, 23.)

Jelle Klaasen (Niederlande, 24.)

Alan Norris (England, 25.)

James Wilson (England, 26.)

Kyle Anderson (Australien, 27.)

Jamie Lewis (Wales, 28.)

Jermaine Wattimena (Niederlande, 29.)

Benito van de Pas (Niederlande, 30.)

Cristo Reyes (Spanien, 31.)

Max Hopp (Deutschland, 32.)

Top 32 der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind:

Danny Noppert (Niederlande, 1.)

Krzysztof Ratajski (Polen, 2.)

Ricky Evans (England, 3.)

Jeffrey de Zwaan (Niederlande, 4.)

Steve Lennon (Irland, 5.)

Chris Dobey (England, 6.)

Martin Schindler (Deutschland, 7.)

Josh Payne (England, 8.)

Gabriel Clemens (Deutschland, 9.)

Ryan Joyce (England, 10.)

Richard North (England, 11.)

Keegan Brown (England, 12.)

Michael Mansell (England, 13.)

Robert Thornton (Schottland, 14.)

Jan Dekker (Niederlande, 15.)

Ron Meulenkamp (Niederlande, 16.)

Nathan Aspinall (England, 17.)

Brendan Dolan (Nordirland, 18.)

Willie O Connor (Irland, 19.)

Vincent van der Voort (Niederlande, 20.)

Michael Barnard (England, 21.)

Antonio Alcinas (Spanien, 22.)

Paul Nicholson (Australien, 23.)

Simon Stevenson (England, 24.)

Luke Humphries (England, 25.)

Jeffrey de Graaf (Niederlande, 26.)

Dimitri Van den Bergh (Belgien, 27.)

Alan Tabern (England, 28.)

Wayne Jones (England, 29.)

Ross Smith (England, 30.)

Ryan Searle (England, 31.)

Matthew Edgar (England, 32.)

Sieger der Qualifikationsturniere für die WM:

Darius Labanauskas (Litauen, PDC Nordic 1)

Daniel Larsson (Schweden, PDC Nordic 2)

Raymond Smith (Australien, DPA Order of Merit)

Craig Ross (Neuseeland, DPNZ Qualifikant)

Rowby-John Rodriguez (Österreich, Europa Süd)

Yordi Meeuwisse (Niederlande, Europa West)

Jose de Sousa (Portugal, Europa Südwest)

Karel Sedlacek (Tschechien, Europa Ost)

Kevin Burness (Nordirland, Irish Matchplay)

Jeff Smith (Kanada, USA Champion)

Chuck Puleo (USA, CDC Top 1 US)

Jim Long (Kanada, CDC Top 1 Kanada)

Seigo Asada (Japan-Qualifikant)

Diogo Portela (Brasilien, Südamerika-Qualifikant)

Lourence Ilagan (Philippinen, PDC Asian Tour)

Royden Lam (Hongkong, PDC Asian Tour)

Noel Malicdem (Philippinen, PDC Asian Tour)

Paul Lim (Singapur, PDC Asian Tour)

Boris Koltsov (Russland, EADC-Sieger)

Nitin Kumar (Indien-Qualifikant)

James Bailey (Australien, Oceanic Masters)

Ted Evetts (England, Development Tour)

Gert Nertjes (Niederlande, Development Tour)

Yuanjun Liu (China-Qualifikant)

Cody Harris (Neuseeland, Challenge Tour)

Anastasia Dobromyslova (Russland, Damen-Qualifikantin)

Robert Marijanovic (Deutschland, Super League)

Devon Peterson (Südafrika, Afrika-Qualifikant)

Lisa Asthon (Großbritannien, Siegerin UK & Ireland Women's Qualifier)

Noch offen: PDPA Qualifikant 1-3 (26.11.)