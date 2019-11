In knapp drei Wochen steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an.

SPORT1 ist wieder mittendrin und zeigt das Pfeile-Spektakel aus dem legendären Alexandra Palace in London ab dem 13. Dezember täglich live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf YouTube .

Bislang haben sich mit Max Hopp, Gabriel Clemens und Nico Kurz drei deutsche Spieler für die WM qualifiziert, ein weiterer Starter könnte noch kurzfristig über das letzte Qualifikationsturnier dazukommen.

Auf wen treffen die deutschen Teilnehmer und die Superstars wie Titelverteidiger Michael van Gerwen, Rob Cross oder Gary Anderson? SPORT1 hat die Antwort und überträgt die WM-Auslosung am kommenden Montag live ab 18:00 Uhr im Free-TV.

Deutsche Darter mit nächstem Angriff auf die Weltspitze

Das deutsche Aufgebot unter den 96 WM-Startern wird von Max Hopp angeführt. Der 23-Jährige steht in der Order of Merit der Professional Darts Corporation (PDC) aktuell auf Rang 25 und ist damit bereits für die 2. Runde gesetzt.

Insgesamt ist es für die deutsche Nummer eins bereits die siebte WM-Teilnahme. Im Vorjahr kam der "Maximiser" erstmals bis in die 3. Runde, dort scheiterte er mit 1:4 am späteren Weltmeister Michael van Gerwen.

Für Gabriel Clemens geht es zum zweiten Mal nach London, der 36-jährige Saarländer hat sich über die Rangliste der Pro Tour für die WM qualifiziert und blickt bislang auf eine starke Saison zurück. Seine gute Form stellte der "German Giant" zuletzt beim Grand Slam unter Beweis, als er mit einem Average von 110,27 einen neuen deutschen Rekord vor TV-Kameras aufstellte.

Bei der WM 2019 war für Clemens nach einer knappen 2:3-Niederlage gegen John Henderson in der 2. Runde Endstation, diesmal könnte es weiter gehen.

Der 22-jährige Nico Kurz steht dagegen vor seiner WM-Premiere. Das Ticket nach London sicherte sich der Hanauer durch den Sieg beim Finale der Super League Darts Germany, wo er unter anderem Martin Schindler bezwingen konnte. "Die Gefühle sind unbeschreiblich. Das ist der Traum jedes Darts-Spielers, dort aufzulaufen", freute sich Kurz anschließend im SPORT1 Interview und ergänzte mit Blick auf die WM: "Ziel ist es, mein Spiel, so wie ich es auch im Finale gegen Martin gezeigt habe, in London abzurufen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt."

Die Darts-WM 2020 im Alexander Palace ab dem 13. Dezember LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream

Van Gerwen, Cross und Price gehören zu den WM-Favoriten

Neben den deutschen Gegnern darf man auch auf die Lose der Superstars gespannt sein. Als Topfavorit gilt einmal mehr der amtierende Weltmeister Michael van Gerwen, ebenfalls zu den Titelkandidaten zählen van Gerwens Vorgänger Rob Cross, Vorjahresfinalist Michael Smith und die beiden Schotten Gary Anderson und Peter Wright.

Nach seiner beeindruckenden Titelverteidigung beim Grand Slam of Darts ist auch dem Waliser Gerwyn Price beim Showdown im Alexandra Palace einiges zuzutrauen.

Die Darts-WM 2020 auf SPORT1

SPORT1 überträgt die Darts-WM bereits seit 2004 jährlich live im Free-TV und ist damit bei der anstehenden Auflage bereits zum 16. Mal mittendrin: Diesmal wird das Pfeile-Spektakel mit der umfangreichsten Abbildung präsentiert, die es bislang im deutschen TV gegeben hat.

Insgesamt stehen auf SPORT1 von der 1. Runde ab dem 13. Dezember bis zum Finale am 1. Januar im Free-TV über 115 Livestunden auf dem Programm, außerdem werden regelmäßig Highlight-Zusammenfassungen gezeigt, auch an den spielfreien Tagen.

Als führende 360° Sportplattform Deutschlands bietet SPORT1 der Darts-WM dazu auch die passende digitale Bühne: Alle Sessions des Turniers gibt es in voller Länge im kostenlosen Livestream auf dem YouTube-Channel von SPORT1 zu sehen, ausgewählte Sessions auch im Livestream auf SPORT1.de . Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews und Statistiken versorgt. Alles zum Pfeile-Spektakel für unterwegs bietet der Darts-Kanal auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.

So können Sie die Auslosung der Darts-WM 2020 LIVE verfolgen: