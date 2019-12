Steve Beaton hat bei der Darts-WM in London (Darts-WM LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER) für die nächste Überraschung gesorgt.

"The Bronzed Adonis" beendete in der 3. Runde die Titelträume des an Position acht gesetzten James Wade und gewann mit 4:2.

Bei seiner 19. Teilnahme bei der PDC-WM steht Beaton nach 2004 und 2005 zum dritten Mal im Achtelfinale. "Bisher war das nicht mein Turnier. Vielleicht in diesem Jahr", machte Beaton im SPORT1-Interview nach dem Coup gegen Wade klar, dass er jetzt noch mehr erreichen will.

Der BDO-Weltmeister von 1996 spielte über die ganze Partie mit der Gelassenheit eines 55 Jahre alten Routiniers (Spielplan und aller Ergebnisse der Darts-WM 2020).

Beaton mit doppeltem Bulls-Eye-Finish

Bereits im ersten Leg bei eigenem Anwurf ließ er mit einem Bulls-Eye-Finish erstmals seine Klasse aufblitzen. Davon beflügelt legte er ein Break und wenig später den Satzgewinn nach.

Wade schien sich im zweiten Satz gefangen zu haben, führte schnell 2:0 und hatte Satzdarts. Derer drei vergab "The Machine" aber. Beaton war zur Stelle und holte sich auch diesen Satz.

Die folgenden drei Sätze gingen an den Spieler mit Anwurf im ersten Leg. Vor allem nach dem schnellen 3:0 in Satz fünf schöpfte Wade noch einmal Hoffnung.

Von Nervosität war bei Beaton aber auch in dieser Phase nichts zu spüren. Nach einem weiteren Finish in das Bulls Eye war er nur noch ein Leg von der Überraschung entfernt. Diese war wenig später mit Beatons' nächstem Break perfekt.