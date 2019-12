High-Finishes, reihenweise 180er, große Emotionen - und am Ende eine Menge Dramatik: Das erste Halbfinale der Darts-WM hielt noch viel mehr, als es versprochen hatte.

Nach neun teils hart umkämpften Sätzen setzte sich Peter Wright gegen Gerwyn Price mit 6:3 durch und steht damit nach 2014 zum zweiten Mal im WM-Finale. Wright, der im Endspiel vor sechs Jahren gegen Michael van Gerwen verloren hatte, war bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften nicht über die zweite Runde hinausgekommen (Spielplan und alle Ergebnisse der Darts-WM 2020).

Price ging mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in sein erstes WM-Halbfinale. "Peter kann froh sein, wenn er überhaupt einen Satz gewinnt", ließ er im Vorfeld verlauten.

Provokationen von Wright und Price

Diese Ansage schien Wright noch eine Portion Extra-Motivation zu verleihen. "Snakebite" war von Beginn an der bessere Spieler und holte sich den Auftaktsatz mit dem ersten Break der Partie. Vor dem Gang in die erste Pause ließ es sich der Schotte nicht nehmen, mit leicht herausgestreckter Zunge auf Price zuzulaufen - die erste Stichelei des Halbfinales.

Die zweite sollte bald folgen: Price glich aus und provozierte seinerseits seinen Gegner indem er sich ihm auf dem Weg in die Pause in den Weg stellte und so einen kleinen Rempler zwischen den beiden Kontrahenten provozierte.

Ausgeglichen, 3:3, war der Spielstand auch nach den nächsten vier Sätzen. Price hätte sich aber nicht über einen klaren Rückstand zu diesem Zeitpunkt beschweren können. Wright spielte einen um zehn Punkte höheren Average, der "Iceman" verstand es aber, irgendwie im Spiel zu bleiben.

Wright siegt mit achtem Matchdart

Spielentscheidend war wohl das fünfte Leg des siebten Satzes. Wright gelang ein Break, Price spielte in der Folge sehr schwaches Darts.

Im ebenfalls verloren gegangenen achten Satz brachte er es gerade einmal auf einen Drei-Dart-Average von lediglich 78 Punkten.

Bei 0:2 nach Legs im neunten Satz bäumte sich der Waliser noch einmal auf. Nachdem Wright einen Matchdart vergab, gelang ihm sogar der Ausgleich. Das anschließende Entscheidungsleg war an Dramatik kaum zu überbieten.

Price hatte die Chance zum Satzgewinn, Wright stellte dann aber mit seinem achten Matchdart den Sieg sicher.

Kein Handshake nach der Partie

Price verließ die Bühne in Sekundenschnelle mit versteinerter Miene - und ohne den eigentlich obligatorischen Handshake mit seinem Gegenüber. Wright ließ sich unterdessen von der begeisterten Menge feiern.

Am Ende war er der verdiente Sieger, da er in weiten Abschnitten der Partie auf hohem Niveau spielte. Er warf insgesamt 16 180er, checkte einmal 131 Punkte und beendete das Spiel mit einem Average von 98,72 Zählern.