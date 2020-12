Seit Montag stehen alle Teilnehmer der Darts-Weltmeisterschaft (Darts-WM ab 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER) fest, am Donnerstag entscheidet sich, wer gegen wen ran muss.

Ab 10.30 Uhr werden die Partien der ersten und zweiten Runde von der PDC per Ziehung ermittelt. SPORT1 zeigt die Auslosung HIER im LIVESTREAM.

Dann entscheidet sich auch, auf wen die drei deutschen Spieler treffen. Mit Max Hopp, Gabriel Clemens und Nico Kurz hat sich das selbe Trio wie bei der WM 2020 qualifiziert. (Alle Teilnehmer und die Setzliste der Darts-WM 2021)

Deutsche Duelle in Runde 1 und 2 möglich

Hopp schaffte den Sprung über die Pro Tour Order of Merit, Clemens gehört als 31. der Weltrangliste zu den 32 gesetzten Spielern. Kurz setzte sich beim nationalen Qualifikationsturnier durch.

Von den insgesamt 96 Teilnehmern treffen in Runde eins die 32 über die Pro-Tour-Rangliste qualifizierten Spieler auf die 32 Akteure, die sich über verschiedene Quali-Turniere ihr Ticket gesichert haben.

Die 32 besten Spieler der Order of Merit steigen erst in Runde zwei ein, auch deren potenzielle Gegner werden gelost. Theoretisch könnten also Hopp und Kurz zum Auftakt aufeinandertreffen, der Sieger könnte es - wenn es der Zufall will - mit Clemens zu tun bekommen.

Die PDC-WM beginnt am 15. Dezember, das Finale steigt am 3. Januar 2021. Titelverteidiger ist Peter Wright, der gemäß seiner Weltranglistenposition an Nummer 2 gesetzt ist. Der Niederländer Michael van Gerwen wird an 1 geführt.