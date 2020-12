Am dritten Tag der Darts-WM 2021 (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER) greift auch der Champion des Grand Slam of Darts ins Turniergeschehen ein:

José de Sousa hat bei der PDC-Weltmeisterschaft seine ersten Auftritt, "The Special One" bekommt es nach einem Freilos nun in Runde zwei mit Ross Smith aus England zu tun.

De Sousa und Hopp Ryan Searle starten in Darts-WM

Der portugiesische Überflieger und früheren Küchenschreiner, der kürzlich im englischen Coventry im Finale gegen James Wade seinen bisher größten Triumph davongetragen hatte, absolviert am Donnerstag das letzte Match der Abendsession, die SPORT1 ab 18.45 Uhr LIVE aus dem Alexandra Palace in London im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM überträgt.

Zuvor misst sich unteren anderem Ryan Searle (England) mit Danny Lauby (USA). Im Einsatz sind auch Jamie Lewis (Wales) und Ron Meulenkamp aus den Niederlanden.

Zwei Japaner spielen am Nachmittag

Doch die Pfeile fliegen aber bereits in der Nachmittagssession.

Diese eröffnen der Lette Madars Razma und Toru Suzuki aus Japan. Dessen Landsmann Edward Foulkes bekommt es mit Mike De Decker (Belgien) zu tun. Den Abschluss des ersten Abschnitts bestreiten Ryan Murray (Schottland) und Lourence Ilagan (Philippinen).

Die Partien der Darts-WM 2021 am Donnerstag im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr

1. Runde:

Madars Razma (Lettland) - Toru Suzuki (Japan)

Mike De Decker (Belgien) - Edward Foulkes (Japan)

Ryan Murray (Schottland) - Lourence Ilagan (Philippinen)

2. Runde:

Daryl Gurney (England) - William O’Connor (Irland)

(Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Abendsession ab 19 Uhr

1. Runde:

Luke Woodhouse (England) - Jamie Lewis (Wales)

Ron Meulenkamp (Niederlande) - Boris Krcmar (Kroatien)

Ryan Searle (England) - Danny Lauby (USA)

2. Runde:

José de Sousa (Portugal) - Ross Smith (England)

So können Sie die Darts-WM am Donnerstag LIVE verfolgen:

TV: Alle Partien der Darts-WM gibt es im Free-TV bei SPORT1

Livestream: Auf SPORT1.de & auf Youtube

Live-Ticker: Alle Spiele der Darts-WM im Liveticker