Es ist wieder soweit! Vom 20. bis zum 28. Juli 2019 findet im Winter Gardens in Blackpool die 26. Ausgabe des World Matchplay statt.

Max Hopp, der einzige deutsche Vertreter, scheiterte am Dienstagabend in Runde 2 mit 10:12 an Michael "Bully Boy" Smith, der in diesem Jahr im WM-Finale stand. (World Matchplay: Viertelfinale am Donnerstag, ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

Die Viertelfinal-Partien am Donnerstag

Am Donnerstag kämpfen vier der letzten acht im Turnier verbliebenen Darts-Spieler um die ersten beiden Halbfinaltickets. Der mehrfache BDO-Weltmeister Glen Durrant trifft im rein englischen Duell auf James Wade. Durrant hatte am Dienstagabend in einer lange Zeit hochklassigen Partie den Weltranglistenersten und PDC-Champion Michael van Gerwen mit 13:11 nach Verlängerung niedergerungen.

Anzeige

Jetzt das Starterset sichern – hier geht’s zum SPORT1-Darts-Shop | ANZEIGE

In einem weiteren Match zweier Engländer ist Hopp-Bezwinger Smith gegen Mervyn King gefordert. Letzterer hatte im Achtelfinale überraschend Gary Anderson (Schottland) aus dem Turnier geworfen.

Cross heiß auf Halbfinale - Gurney will Revanche

Am Freitag werden dann die beiden übrigen Halbfinalisten ermittelt. Zunächst trifft dabei Rob Cross auf seinen Landsmann Stephen Bunting. Der Weltmeister von 2018 ist nach dem überraschenden Aus von Michael van Gerwen im Achtelfinale der weltranglistenbeste (2.) der sich noch im Turnier befindenden Spieler.

Abschließend kommt es zum Duell zwischen dem wieder erstarkten Peter Wright und Daryl Gurney, der zum zweiten Mal nach 2017 ins Halbfinale des World Matchplays einziehen möchte. Damals scheiterte er ausgerechnet an Wright.

So wird gespielt

Die Top 16 der Spieler in der PDC-Weltrangliste ("Order of Merit") sind für das Turnier gesetzt. Daneben qualifizieren sich auch die 16 besten Spieler der "Pro Tour Order of Merit", die nicht bereits über die "große" Order of Merit dabei sind.

Die 32 Profis spielen im K.o.-Modus gegeneinander, bis ein Spieler die nötige Anzahl von Legs für sich entscheiden konnte:

1. Runde: Best of 19 Legs / First to 10

Achtelfinale: Best of 21 Legs / First to 11

Viertelfinale: Best of 31 Legs / First to 16

Halbfinale: Best of 33 Legs / First to 17

Finale: Best of 35 Legs / First to 18

Ein Spiel muss allerdings mit 2 Legs Differenz gewonnen werden. Seit 2014 gilt die Regel, dass die Matches um maximal 5 Legs verlängert werden, um eine endlose Verlängerung zu vermeiden. Danach wird ein ultimativer Entscheidungsleg gespielt.

World Matchplay LIVE im TV auf SPORT1

Das Major-Turnier wird vom 20. bis 28. Juli LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream übertragen.

Für die insgesamt 32 teilnehmenden Spieler geht es um 700.000 Pfund Preisgeld und eine Siegertrophäe, die 2018 in "Phil Taylor Trophy" umbenannt wurde. Damit werden die Verdienste des zurückgetretenen Rekordweltmeisters und 16-maligen Gewinners des World Matchplay gewürdigt.

Viertelfinale:

Donnerstag, 25.07.2019: (ab 20 Uhr)

Glen Durrant - James Wade

Michael Smith - Mervyn King

Freitag, 26.07.2019: (ab 20 Uhr)

Rob Cross - Stephen Bunting

Peter Wright - Daryl Gurney

Halbfinale: Samstag, 27.07.2019, ab 20 Uhr

Finale: Sonntag, 28.07.2019, ab 20 Uhr